Colapso de estacionamiento en Filadelfia deja un muerto y dos desaparecidos. ( FUENTE EXTERNA )

Al menos una persona murió y otras dos permanecen desaparecidas tras el derrumbe parcial de un estacionamiento en construcción en Filadelfia, informaron autoridades locales.

El incidente ocurrió la tarde del miércoles, cuando una sección del techo, específicamente en el área de la escalera del edificio, colapsó de forma repentina dentro del proyecto vinculado al Hospital Infantil de Filadelfia.

La alcaldesa Cherelle Parker explicó que el desplome provocó un "colapso progresivo" en varias áreas conectadas a lo largo de los siete niveles de la estructura.

Acciones de las autoridades y estado del edificio

Equipos de emergencia lograron rescatar a tres personas entre los escombros. Una de ellas resultó gravemente herida y falleció posteriormente en un centro de salud, mientras que las otras dos recibieron atención médica y ya fueron dadas de alta, según informó el comisionado de bomberos Jeffrey Thompson.

Las labores de búsqueda continúan, aunque las condiciones del edificio complican el acceso. Las autoridades indicaron que la estructura es inestable, por lo que será necesario desmontarla parcialmente para permitir el ingreso seguro de los rescatistas a los niveles inferiores.

"Vamos a desmantelar el edificio para garantizar que nuestros equipos puedan operar con seguridad y verificar si hay sobrevivientes", explicó Thompson a la agencia AP.

Por su parte, Parker aseguró que el proyecto contaba con todos los permisos requeridos y que las inspecciones estaban al día, aunque adelantó que se abrirá una investigación para determinar las causas del colapso.

El hospital señaló en un comunicado que mantiene como prioridad la seguridad de los trabajadores y que colabora con las autoridades en las labores de respuesta y evaluación de lo ocurrido.