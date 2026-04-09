Video muestra el momento en que exsargento dominicano de NY golpeó con una neverita a otro hombre

ARCHIVO-El sargento Erik Durán, de 38 años, durante la audiencia del 6 de febrero de 2026 en la que fue declarado culpable por la muerte de Eric Duprey en 2023. ( FUENTE EXTERNA )

Un video difundido recientemente muestra el momento en que el exsargento del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), de origen dominicano, Erik Durán, arrojó una nevera portátil contra un hombre mientras este huía, producto de lo cual murió.

El hecho cobra relevancia luego de que el exsargento fuera condenado este jueves a al menos tres años de prisión por causar la muerte a Eric Duprey, sospechoso de narcotráfico, un acto que quedó captado en las imágenes que circulan en las redes sociales.

Duran fue hallado culpable por la muerte de Eric Duprey, de 30 años, ocurrida el 23 de agosto de 2023 durante una redada antidrogas en la avenida Aqueduct, cerca de la calle 192 Oeste, en el sector Kingsbridge Heights, en El Bronx.

El incidente y sus consecuencias

El video muestra a Duprey huir en una motocicleta cuando el sargento levantó una nevera portátil llena de hielo y bebidas y la lanzó con ambas manos contra el sospechoso.

BREAKING: Despite more than 11,000 officers signing a petition to keep NYPD Sgt. Erik Duran out of prison, a judge sentenced him to three to nine years for throwing a cooler that killed a fleeing suspect on a scooter



Former NYPD Sergeant Erik Duran was sentenced to three to nine... pic.twitter.com/H7DmkqdOvi — Unlimited L's (@unlimited_ls) April 9, 2026

El impacto provocó que perdiera el control, chocara contra un árbol y saliera despedido del vehículo. Al no llevar casco protector, se golpeó la cabeza contra el bordillo y terminó debajo de un automóvil estacionado, sufriendo heridas fatales.

Según la fiscalía, el exoficial actuó de manera imprudente y tuvo tiempo suficiente para advertir a quienes estaban en la acera, pero optó por lanzar el objeto. Además, alegaron que intentó encubrir lo ocurrido tras el hecho.

Por su parte, Durán sostuvo durante el juicio que tomó una decisión en una fracción de segundo para proteger a otros agentes, al considerar que la motocicleta se dirigía a gran velocidad hacia ellos.

Reacciones y contexto judicial

El juez Guy Mitchell, quien conoció el caso sin jurado a solicitud del acusado, determinó su culpabilidad y subrayó que su condición de policía no influía en la valoración de los hechos.

Durán fue suspendido tras el incidente y posteriormente expulsado del cuerpo policial luego de su condena en febrero pasado.

La víctima, Eric Duprey, trabajaba como repartidor y era padre de tres hijos. Su madre, Gretchen Soto, ha rechazado la versión de que su hijo vendía drogas y pidió justicia durante el proceso judicial.