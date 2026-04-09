Alza del combustible encarece vuelos y reduce opciones para viajeros en Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

Viajar se está volviendo más caro y complicado a nivel global debido a la volatilidad en los precios del petróleo y el combustible para aviones, una situación que ya impacta en las tarifas, la disponibilidad de vuelos y las decisiones de los pasajeros.

El aumento de costos se vincula a las tensiones en Oriente Medio, especialmente en torno al estratégico estrecho de Ormuz, lo que ha generado interrupciones en el suministro mundial de crudo.

Expertos señalan que la incertidumbre es el principal desafío para las aerolíneas. "La volatilidad es la clave. Las compañías intentan anticipar lo que ocurrirá, pero es muy difícil", explicó Shye Gilad.

Ante este panorama, las aerolíneas han comenzado a ajustar sus operaciones: reducen rutas, limitan frecuencias y trasladan el incremento de costos a los usuarios mediante tarifas más altas y nuevos cargos.

Gigantes del sector como Delta Air Lines y United Airlines ya han advertido del fuerte impacto financiero. Delta estima un aumento de hasta 2,000 millones de dólares en costos operativos en un solo trimestre, mientras que United proyecta un gasto adicional anual de hasta 11,000 millones si los precios se mantienen elevados.

Impacto en tarifas y opciones de viaje

Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, el combustible para aviones superó recientemente los 200 dólares por barril, más del doble de su precio a inicios de año.

Este escenario ha llevado a múltiples aerolíneas a subir tarifas por equipaje, modificar precios en cabinas premium e incluso introducir modelos más flexibles —pero con más cargos— en sus servicios. Compañías internacionales como Cathay Pacific, Air India, Emirates, Lufthansa y KLM también han ajustado sus recargos.

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Además del encarecimiento, los viajeros enfrentan menos opciones. Algunas aerolíneas han reducido hasta un 5 % de sus itinerarios globales, especialmente en rutas menos rentables o de baja demanda.

Para muchos pasajeros, esto se traduce en planes alterados o cancelados. Viajeros frecuentes comienzan a reconsiderar sus desplazamientos, mientras que otros optan por posponer viajes ante precios que en algunos casos se han duplicado.

Consecuencias para los viajeros

Especialistas advierten que los más afectados serán los clientes de aerolíneas de bajo costo y quienes dependen de tarifas económicas, aunque el impacto se extiende a todos los segmentos, incluidos los viajeros de cabinas premium.

Aunque los precios del petróleo han mostrado caídas puntuales, los expertos subrayan que el alivio no será inmediato: las tarifas aéreas pueden tardar meses en ajustarse mientras el mercado energético logra estabilizarse.