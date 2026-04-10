La administración Trump reconoce errores en cifras de fraude al Medicaid en Nueva York

Dr. Mehmet Oz, actual administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid. ( FUENTE EXTERNA )

La administración del presidente Donald Trump reconoció esta semana que utilizó cifras incorrectas para sustentar una investigación por presunto fraude en el programa Medicaid de Nueva York, un error que pone en duda una de sus principales iniciativas para combatir el gasto indebido, especialmente en estados liderados por demócratas.

De acuerdo con la agencia AP, la equivocación —admitida inicialmente ante ese medio— llevó a expertos en políticas de salud a cuestionar cuántos de los operativos antifraude impulsados por el gobierno republicano en todo el país podrían estar basados en datos imprecisos.

El caso también revive una crítica recurrente al segundo mandato de Trump: la tendencia a lanzar acusaciones antes de verificar completamente los hechos.

“Estos números pudieron aclararse con una simple llamada, por lo que el proceso resulta bastante improvisado”, señaló Michael Kinnucan, asesor senior en políticas de salud del Fiscal Policy Institute, cuyo análisis reciente evidenció la inconsistencia en las cifras presentadas por la administración.

Error en las cifras de Medicaid

El error se originó en declaraciones del Dr. Mehmet Oz, actual administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, quien el mes pasado, a través de un video en redes sociales y una carta dirigida al gobernador de Nueva York, anunció la investigación por fraude.

Según explicó Oz, el programa Medicaid del estado habría ofrecido servicios de cuidado personal a cerca de cinco millones de personas durante el último año. Sin embargo, esa cifra implicaría casi tres cuartas partes de los 6.8 millones de afiliados, lo que despertó dudas sobre la precisión de los datos utilizados.