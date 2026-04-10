FAA asegura que láseres antidrones son seguros y no requieren cerrar aeropuertos

Fachada del aeropuerto de El Paso, Texas. ( FUENTE EXTERNA )

La Administración Federal de Aviación (FAA) afirmó que el uso adecuado de los láseres antidrones empleados cerca de la frontera sur de Estados Unidos es seguro para la aviación y no debería obligar al cierre del espacio aéreo, tras una revisión motivada por incidentes ocurridos en Texas a inicios de este año.

De acuerdo con AP, estos láseres han sido utilizados por el ejército estadounidense y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos para combatir drones operados por cárteles en la frontera.

Tras la revisión, la FAA y el Departamento de Defensa de Estados Unidos firmaron un acuerdo que establece precauciones de seguridad destinadas a proteger a los viajeros cada vez que se utilicen estos dispositivos.

Sin embargo, el comunicado oficial no detalló cuáles serán las medidas específicas incluidas en el acuerdo, y la FAA no respondió de inmediato a solicitudes de información adicional.

Cierres del espacio aéreo generaron revisión

Según la agencia AP, a principios de febrero la FAA cerró durante varias horas el espacio aéreo alrededor del Aeropuerto Internacional de El Paso, luego de que otra agencia utilizara un láser antidrones sin notificar previamente al regulador. La medida obligó a numerosos viajeros a buscar vuelos alternativos.

Un segundo cierre, de menor duración, ocurrió más tarde ese mismo mes, cuando el ejército derribó un dron perteneciente a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, lo que llevó a restringir temporalmente el espacio aéreo cerca de Fort Hancock, en Texas, indicó AP.

Te puede interesar

La revisión que condujo a la decisión actual incluyó una demostración realizada el mes pasado en el Campo de Pruebas de Misiles White Sands, donde los reguladores concluyeron que los láseres pueden utilizarse de forma segura.

"Seguiremos trabajando con nuestros socios interinstitucionales para garantizar que el Sistema Nacional del Espacio Aéreo permanezca seguro al tiempo que abordamos las amenazas emergentes de los drones", dijo el administrador de la FAA, Bryan Bedford, en un comunicado.

Preocupación por drones en la frontera

El uso de drones por parte de cárteles mexicanos para transportar drogas o vigilar a agentes fronterizos es una preocupación creciente para las autoridades estadounidenses, explicó AP.

El verano pasado, funcionarios informaron al Congreso que se detectaron más de 27,000 drones a menos de 500 metros de la frontera sur durante los últimos seis meses.

Además, el uso de drones armados en conflictos internacionales recientes, como en Ucrania e Irán, ha reforzado la percepción de riesgo que representan estas tecnologías.

Legisladores piden más detalles

Aunque algunos legisladores han valorado positivamente la cooperación entre agencias federales, otros han solicitado mayor transparencia antes de respaldar plenamente el uso de estos sistemas.

"Es absolutamente fundamental que continúe una colaboración interinstitucional significativa; la FAA debe estar presente siempre que se despliegue cualquier sistema antidrones (sistemas de aeronaves no tripuladas) que pueda afectar la seguridad de nuestro espacio aéreo nacional", dijo el representante Rick Larsen, principal demócrata del Comité de Transporte e Infraestructura de la Cámara de Representantes.

En el segundo incidente ocurrido el 26 de febrero, el ejército utilizó un láser para derribar un dron considerado "aparentemente amenazante" cerca de la frontera entre Estados Unidos y México, que posteriormente se determinó pertenecía a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, detalló AP.

Inversión para reforzar defensa antidrones

La administración del presidente Donald Trump ha señalado que continúa trabajando para frenar la incursión de drones utilizados por cárteles mexicanos.

El general de brigada del ejército estadounidense, Matt Ross, afirmó que el acuerdo permitirá el uso de herramientas tecnológicas avanzadas para reforzar la defensa del territorio.

"Al trabajar codo con codo con la FAA y nuestros socios interinstitucionales, el Departamento de Guerra está demostrando que estas capacidades de vanguardia son seguras, eficaces y están listas para proteger a todos los pasajeros aéreos del uso ilícito de drones en el espacio aéreo nacional", dijo Ross.

Según AP, el gobierno estadounidense ya ha distribuido más de 250 millones de dólares para ayudar a los estados a prepararse ante posibles ataques con drones antes de grandes eventos, como los partidos de la Copa del Mundo y las celebraciones previstas este verano por el 250 aniversario del país.

Este año se otorgarán otros 250 millones de dólares adicionales en subvenciones para fortalecer las defensas nacionales contra drones, informó AP.