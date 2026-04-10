Acusado de provocar incendio en NY dijo que buscaba "desahogar su rabia" tras perder su empleo

Un residente de la ciudad de Nueva York enfrenta cargos por la muerte de cuatro personas, incluido una niña, luego de provocar un incendio en un edificio residencial el mes pasado, presuntamente motivado por la frustración tras haber sido despedido de su trabajo, informaron las autoridades.

Según reportó la agencia AP, la fiscal del distrito de Queens, Melinda Katz, indicó que el inmueble fue elegido al azar y calificó el hecho como uno de los crímenes más impactantes registrados en ese condado en años recientes.

Los fiscales señalan que Roman Amatitla, de 38 años, fue visto entrando y saliendo del edificio en varias ocasiones el 16 de marzo. Tras adquirir fósforos y tomar una cerveza de una estación de servicio cercana, regresó al lugar, prendió fuego a un papel y lo colocó sobre basura en una escalera, lo que desató el incendio.

Posteriormente, permaneció fuera observando cómo avanzaban las llamas, de acuerdo con la denuncia penal.

El abogado del acusado no ofreció declaraciones al respecto.

El siniestro dejó como víctimas mortales a la niña Sihan Yang, de 3 años; Chengri Cui, de 49; y Shin Chie, de 61. Otra persona, Hong Zhao, de 64 años, falleció tras lanzarse por una ventana en un intento desesperado por escapar.

Cargos contra el acusado

Además, otras cuatro personas resultaron heridas, algunas de gravedad, al saltar del edificio, mientras que dos bomberos sufrieron lesiones cuando una escalera colapsó durante las labores de rescate.

De acuerdo con la investigación, Amatitla admitió que sabía que el edificio estaba ocupado y que su acción pondría en riesgo a quienes se encontraban dentro, pero afirmó que necesitaba "desahogar su rabia" luego de perder su empleo. También aclaró que su trabajo no tenía vínculo alguno con el lugar ni con sus residentes.

El imputado enfrenta ocho cargos de asesinato en segundo grado, además de incendio provocado y otros delitos, y podría ser condenado a una pena de entre 25 años y cadena perpetua si es hallado culpable.