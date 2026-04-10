EE. UU. registrará automáticamente a hombres de 18 a 25 años para posible servicio militar ( FUENTE EXTERNA )

Estados Unidos se encamina a implementar un sistema de registro automático para hombres elegibles en el Servicio Selectivo, como parte de un cambio incluido en la legislación de defensa aprobada por el Congreso.

La medida, incorporada en la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) firmada en diciembre por el presidente Donald Trump, establece que los hombres entre 18 y 26 años serán inscritos automáticamente en la base de datos del Selective Service System, eliminando la necesidad de registro individual.

Actualmente, la inscripción ya es obligatoria, pero depende de que cada persona la realice por su cuenta. Con el nuevo esquema, el gobierno utilizaría bases de datos federales y estatales para completar el proceso de forma automática.

De acuerdo con CNN, el registro aplicará a ciudadanos estadounidenses y a otros hombres residentes en el país dentro de ese rango de edad, incluyendo titulares de residencia permanente, refugiados, solicitantes de asilo y personas sin estatus migratorio regular. Quedan excluidos quienes se encuentren bajo visas no inmigrantes.

El Servicio Selectivo ya implementa mecanismos automáticos en 46 estados y territorios, en muchos casos vinculados a trámites como licencias de conducir. Según su informe de 2023, más del 60% de los registros provienen de departamentos de vehículos de motor.

La agencia presentó recientemente una propuesta para extender este sistema a nivel nacional, la cual se encuentra bajo revisión regulatoria.

Implicaciones legales y contexto actual

Las autoridades han reiterado que este cambio no implica la reactivación del servicio militar obligatorio. El último reclutamiento en Estados Unidos se produjo en 1973, durante la guerra de Vietnam, y cualquier intento de restablecerlo requeriría aprobación del Congreso.

CNN señala que la medida fue aprobada meses antes del actual conflicto con Irán y no guarda relación directa con ese escenario, aunque el contexto internacional ha reavivado el interés público en torno a la política de reclutamiento.

Desde la Casa Blanca, la secretaria de prensa Karoline Leavitt indicó que no existe un plan actual para desplegar tropas terrestres, aunque el gobierno mantiene abiertas distintas opciones militares.

El incumplimiento del registro en el Servicio Selectivo constituye un delito federal que puede acarrear sanciones como la pérdida de beneficios, inhabilitación para empleos federales, multas de hasta 250,000 dólares y penas de prisión de hasta cinco años.