Mujer se declara inocente por asesinato de agente inmobiliaria ocurrido en Iowa en 2011

Kristin Ramsey, de 53 años, acusada de la muerte de Ashley Okland. ( FUENTE EXTERNA )

Una mujer acusada del asesinato de una joven agente inmobiliaria en Iowa se declaró inocente este viernes, casi 15 años después de un crimen que conmocionó al sector y motivó nuevas medidas de seguridad para profesionales inmobiliarios en todo Estados Unidos.

Según informó la agencia AP, Ashley Okland, de 27 años y agente de Iowa Realty, fue hallada muerta en una casa modelo en West Des Moines el 8 de abril de 2011, mientras realizaba una jornada de puertas abiertas.

Familiares y amigos llenaron la sala del tribunal durante la audiencia de Kristin Ramsey, de 53 años, quien fue arrestada el mes pasado tras ser acusada formalmente de asesinato en primer grado.

"Aquella tarde de viernes en que nos arrebataron a Ashley parece que fue hace muchísimo tiempo", declaró Brittany Bruce, hermana de Okland, a los periodistas en marzo. "Habíamos perdido la esperanza de encontrar respuestas y de que se hiciera justicia para Ashley".

De acuerdo con AP, los fiscales han ofrecido pocos detalles desde la acusación y el arresto de Ramsey el 17 de marzo, manteniendo en reserva información sobre un posible móvil o nuevas pruebas que vinculen a la acusada con el crimen.

Documentos judiciales presentados esta semana antes de la comparecencia ante el juez y la audiencia de revisión de la fianza contienen información limitada sobre los procedimientos del gran jurado.

Los fiscales señalaron que un vecino que llamó al 911 vio a Ramsey —quien trabajaba con Okland— frente a la puerta de la casa modelo, caminando de un lado a otro junto a su vehículo mientras hablaba por teléfono celular antes de marcharse.

El fiscal general adjunto del estado, Scott Brown, dijo durante la audiencia del viernes que Ramsey regresó 15 minutos después.

Los abogados de la acusada argumentaron que existen vacíos en el caso presentado por los fiscales, incluyendo lo que consideran una tergiversación del testimonio del testigo que llamó al 911. El abogado Alfredo Parrish sostuvo que incluso el gran jurado cuestionó esos argumentos.

"No puedes esperar 15 años y luego decir: 'Bueno, vamos a intentarlo'", dijo Parrish.

Según explicó AP, los procedimientos del gran jurado —poco comunes en casos penales en Iowa— suelen mantenerse en secreto. Sin embargo, la fiscalía divulgó algunos detalles al oponerse a una moción presentada por la defensa para reducir la fianza, fijada actualmente en 2 millones de dólares.

Impacto en el sector inmobiliario

El asesinato de Okland tuvo un fuerte impacto en la comunidad inmobiliaria local y nacional, reportó AP.

La muerte de la joven conmocionó a la pequeña y unida comunidad inmobiliaria de Des Moines, afirmó Scott Steelman, presidente de la Asociación de Agentes Inmobiliarios del Área de Des Moines y compañero de trabajo de la víctima. Describió el asesinato como algo «totalmente atípico para nuestro negocio, nuestra industria, nuestra profesión».

Tras el crimen, la asociación impulsó la creación de nuevas normas y directrices de seguridad para los agentes inmobiliarios.

"A nivel nacional, esto ha provocado que el sector inmobiliario extreme las precauciones al interactuar con el público", declaró Steelman. "No mostraremos ninguna propiedad a personas que no conocemos, con las que no estamos familiarizados o que, al menos, no hemos investigado a fondo".

Ese compromiso de seguridad, originado en Iowa, es ahora promovido por la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios y utilizado por cientos de asociaciones estatales y locales en Estados Unidos, indicó AP.

Steelman también señaló que el arresto de Ramsey, quien también pertenecía al sector inmobiliario, ha generado confusión y nuevas interrogantes entre los profesionales del área.

En el momento del crimen, Ramsey trabajaba para Rottlund Homes de Iowa, empresa propietaria de la casa modelo donde ocurrió el asesinato.

Nuevos documentos judiciales ofrecen detalles limitados

Durante la audiencia del viernes, Ramsey compareció ante el tribunal vestida con traje de pantalón, con un brazo y ambos pies esposados. En ocasiones se secaba las lágrimas mientras los testigos describían su carácter, como parte de los esfuerzos de la defensa para reducir la fianza, reportó AP.

Su esposo, hijo, padres y abuelo estuvieron presentes en la primera fila del tribunal.

Inicialmente se le asignó un defensor público, pero ahora está representada por abogados privados que aseguran que mantiene fuertes vínculos familiares y ha vivido desde su niñez en el pequeño poblado rural de Woodward, Iowa, ubicado a unos 40 kilómetros al noroeste de Des Moines.

Según la acusación citada por AP, un testigo que se encontraba en una vivienda contigua escuchó dos ruidos fuertes descritos como golpes secos con un intervalo de 3 a 4 segundos. Tras escuchar los sonidos, miró hacia afuera y vio a Ramsey cerca de la puerta principal, caminando junto a su vehículo mientras hablaba por teléfono antes de marcharse y regresar más tarde.

"Preocupado porque algo andaba mal, el testigo entró en la casa modelo y encontró a la Sra. Okland inconsciente en el suelo", se lee en el documento. El testigo llamó al 911, según informaron los fiscales.

En respuesta, los abogados de Ramsey sostuvieron que los fiscales han presentado pruebas "seleccionadas a conveniencia" y señalaron que no se presentó ante el gran jurado un arma, evidencia balística ni pruebas de ADN.

"Si bien el Estado tiene razón al afirmar que la función del gran jurado era considerar las pruebas presentadas, no revela que optó por no presentar todas las pruebas que ha recopilado en los últimos 15 años", escribieron los abogados de Ramsey. "A los miembros del gran jurado solo se les mostraron algunas piezas del rompecabezas durante dos días, no el panorama completo".

El juicio está previsto para comenzar el próximo mes de enero, según informó AP.