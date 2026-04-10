La Asociación Nacional de Supermercados de EE. UU. inicia una nueva etapa con Anthony Peña

La comunidad empresarial dominicana en los Estados Unidos inicia una nueva etapa institucional con la juramentación de Anthony Peña como presidente de la National Supermarket Association (NSA), organización que agrupa a más de 700 supermercados independientes en la Costa Este, en su mayoría liderados por empresarios dominicanos.

Su designación marca el inicio de una agenda estratégica orientada a profundizar la integración comercial entre la diáspora empresarial y la República Dominicana, consolidando a la NSA como un puente efectivo de vinculación económica y comercial.

En el marco de este nuevo período, la junta directiva queda conformada por Anthony Peña, presidente; Frank Félix Zapata, vicepresidente; Jorge Guillén, secretario general; y Pedro Goico, tesorero.

Los miembros de la junta lo conforman José "JD" Azcona, Iván Bueno, Anthony Espinal, Jason Ferreira, Arturo Payamps, Frank Pimentel y Ángel Rafael Núñez.

En esta nueva etapa institucional, la NSA ha designado como Enlace Comercial con la República Dominicana a Miguel Cohn (CEO de ProDiaspora), quien tendrá a su cargo la coordinación de la agenda de vinculación económica entre la asociación y el sector productivo dominicano, así como la promoción de iniciativas clave como el NSA Golf Outing, NSA Trade Show y la NSA Gala, además del fortalecimiento de los distintos canales de relacionamiento.

Enfoque comercial de la NSA

Bajo el liderazgo de Peña, la NSA proyecta consolidar su rol como plataforma de acceso al mercado estadounidense para productores dominicanos; canal estratégico para la internacionalización de marcas nacionales; espacio de articulación entre suplidores, distribuidores y supermercados independientes; y aliado clave en la promoción de inversión bilateral.

La red de miembros de la NSA representa miles de millones de dólares en facturación anual, así como un importante volumen de importación de bienes de consumo, posicionándose como un socio natural para la expansión de la oferta exportable dominicana en Estados Unidos.

La nueva gestión coloca a la República Dominicana como un socio estratégico prioritario, impulsando una mayor presencia de productos dominicanos en los supermercados de la Costa Este; el desarrollo de rondas comerciales y misiones empresariales entre ambos países; la articulación de alianzas con asociaciones empresariales, cámaras de comercio y entidades públicas dominicanas; así como programas de capacitación y fortalecimiento dirigidos a suplidores y exportadores.

Con este relanzamiento, la NSA se consolida como un actor clave en la diplomacia comercial dominicana, aprovechando el potencial económico de la diáspora como motor de desarrollo nacional.

La presidencia de Anthony Peña tiene como objetivo consolidar una visión moderna de la diáspora: empresarios dominicanos en el exterior que, además de generar empleo y dinamizar la economía estadounidense, se convierten en aliados estratégicos del crecimiento productivo de la República Dominicana.