Congresistas de Estados Unidos presentaron este viernes la Helicopter Safety and Parity Act (Ley de Seguridad y Paridad de Helicópteros) previo al primer aniversario del devastador accidente de helicóptero en el río Hudson en 2025, que cobró seis vidas.

El proyecto de ley bipartidista exige estándares de seguridad para helicópteros que sean, como mínimo, equivalentes a los de los aviones.

Adriano Espaillat (NY-13), Jerrold Nadler (NY-12), Nicole Malliotakis (NY-11), Rob Menéndez (NJ-08) y Dan Goldman (NY-10) presentan la Helicopter Safety and Parity Act para reducir el riesgo de que un accidente similar vuelva a ocurrir en Estados Unidos.

"Durante demasiado tiempo, los helicópteros no esenciales han representado riesgos de seguridad pública y contaminación acústica", dijo el congresista Adriano Espaillat (NY-13). "Es hora de que la FAA y el Congreso actúen."

Estándares de seguridad para helicópteros

El proyecto logra la paridad en seguridad entre aviones y helicópteros al exigir el desarrollo de nuevas normas y estándares de seguridad, requerir el uso de equipos específicos, aplicar estándares de mantenimiento equivalentes a los de las aerolíneas y garantizar una supervisión estricta y continua.

Además, proporciona financiamiento para inspectores que implementen el nuevo régimen de seguridad. En conjunto, este enfoque aborda las brechas más críticas para reducir el riesgo de accidentes similares en el futuro.

"Hoy nos solidarizamos con las familias que aún cargan el dolor del trágico accidente del año pasado en el río Hudson. En este aniversario solemne, recordamos las vidas perdidas y renovamos nuestro compromiso de evitar que otra familia sufra una tragedia similar", dijo la congresista Nicole Malliotakis (NY-11).

Este 10 de abril se cumple un año de que un recorrido turístico rutinario se convirtió en tragedia cuando un helicóptero se estrelló en el río Hudson y seis personas, junto al piloto, perdieron la vida.