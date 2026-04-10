Trump publica video donde se ve a un haitiano matar a martillazos a una mujer en Florida

El inmigrante haitiano Rolbert Joachin, de 40 años fue arrestado por el Departamento de Policía de Fort Myers ( FUENTE EXTERNA. )

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump publicó sin censura un video de 20 segundos, en el que se observa a una mujer salir corriendo de una tienda en Florida tras percatarse de que un inmigrante haitiano presuntamente indocumentado destrozaba un vehículo con un martillo en el estacionamiento.

En el video, la mujer le grita que se detenga antes de que el hombre se le acerque y comience a golpearla repetidamente en la cabeza con el martillo, incluso después de que cae inconsciente al suelo.

En el mensaje difundido en su red Truth Social, Trump calificó al presunto agresor como un "animal" y describió el video como "una de las cosas más violentas que verás en tu vida". Asimismo, prometió que el sospechoso enfrentará una justicia "rápida y severa" y pidió a la población orar por la familia de la víctima.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó que la policía local arrestó rápidamente a Rolbert Joachin en relación con el ataque ocurrido el 2 de abril.

? FACT CHECKED



This is surveillance footage of Rolbert Joachin attacking and killing gas station clerk Nilufar Yasmin outside a Fort Myers, FL Chevron store on April 2, 2026, claiming Joachin is a Haitian illegal immigrant caught and released under Biden policies in 2022.



News... pic.twitter.com/9905bVYUeo — DailyKenn.com (@DailyKenncom) April 7, 2026

Acciones oficiales y declaraciones de Trump

La entidad también respaldó la afirmación de Trump, señalando que Joachin habría ingresado ilegalmente al país en 2022 durante la administración Biden. De acuerdo con los reportes, el acusado confesó el asesinato y permanece detenido sin derecho a fianza.

Además, Trump responsabilizó a la administración Biden por otorgar al hombre haitiano y "a todos los haitianos" el Estatus de Protección Temporal (TPS), al que calificó como un "programa masivamente abusado y fraudulento" que, según dijo, su administración busca eliminar, pero que, asegura, está siendo bloqueado por "jueces liberales de tribunales de distrito".

El exmandatario concluyó señalando que no deseaba publicar el video explícito, pero que consideró necesario hacerlo para mostrar a los estadounidenses "lo que los demócratas están protegiendo y quieren que entre a nuestro país".

"A mis compañeros republicanos, y francamente a todos los estadounidenses con sentido común, NUNCA OLVIDEN que Joe Biden y el Partido Demócrata convirtieron a los Estados Unidos en un vertedero, permitiendo que decenas de MILLONES de criminales, lunáticos y personas mentalmente inestables de todo el mundo ingresaran a nuestro país, totalmente sin control ni verificación a través de nuestras fronteras completamente abiertas".