Cónsul dominicano en NY valora la canalización de los ingresos consulares hacia Estado

El cónsul dominicano en la ciudad de Nueva York, Jesús Vásquez Martínez. ( (FUENTE EXTERNA). )

El cónsul dominicano en la ciudad de Nueva York, Jesús Vásquez Martínez, respaldó la reciente medida anunciada por el Gobierno dominicano sobre la canalización de los ingresos consulares hacia la Cuenta Única del Tesoro del Estado.

Vásquez consideró que esta iniciativa es una decisión acertada y necesaria en el marco del fortalecimiento de un servicio exterior más ordenado, transparente y orientado a la mejora continua de la atención a la ciudadanía.

Indicó que este esquema contribuye a consolidar buenas prácticas administrativas, fortalecer los mecanismos de control institucional y garantizar una gestión responsable de los fondos en beneficio del país y de sus ciudadanos.

Modernización y expansión del servicio consular dominicano

Asimismo, destacó que esta reforma se enmarca dentro de las políticas de modernización impulsadas por el presidente Luis Abinader, además, señaló que el anuncio de la apertura de nuevas oficinas consulares responde al crecimiento sostenido de la comunidad dominicana en el exterior, especialmente en New York City y otras jurisdicciones.

Indicó que esta iniciativa representa un paso importante para acercar los servicios del Estado a la comunidad dominicana radicada en el exterior, garantizando mayor acceso, eficiencia y oportunidad en la atención a los ciudadanos dominicanos.

Finalmente, sostuvo que estas medidas constituyen un avance relevante en la modernización del servicio consular y reafirman el compromiso del Estado dominicano de continuar fortaleciendo una gestión pública más cercana y eficiente.