Repartidor dominicano muere arrollado por un autobús de la MTA en El Bronx

Andy Peralta, de 32 años, quien conducía un scooter cuando ocurrió el accidente. ( FUENTE EXTERNA. )

Un repartidor dominicano de Uber Eats perdió la vida luego de ser impactado por un autobús de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) en un hecho ocurrido en El Bronx, tras presuntamente cometer una infracción de tránsito, según informó la Policía de Nueva York (NYPD).

La víctima fue identificada como Andy Peralta, de 32 años, quien conducía un scooter cuando ocurrió el accidente la tarde del miércoles, alrededor de las 5:14 p.m., en la intersección de Jerome Avenue y W. Mosholu Parkway South, en el sector de Bedford Park.

De acuerdo con las autoridades, Peralta se desplazaba en sentido contrario al tráfico cuando agentes policiales intentaron detenerlo minutos antes del choque, específicamente cerca de la calle E. 205th St. y Jerome Ave., a unos 400 metros del lugar del impacto. Sin embargo, el joven logró evadir a los oficiales realizando un giro en U.

Poco después, al incorporarse nuevamente a la vía, su scooter modelo Zhilong 2025, fue embestido por un autobús de la línea BX28 que transitaba en dirección contraria.

El impacto provocó que Peralta saliera expulsado del vehículo, sufriendo una lesión en la cabeza. Fue trasladado de emergencia al Hospital St. Barnabas, donde posteriormente falleció.

Versión de las autoridades

Las autoridades indicaron que no está claro si, al momento del accidente, el joven estaba siendo perseguido activamente por la policía.

Un video difundido en redes sociales muestra a Peralta circulando a alta velocidad por el vecindario, mientras era seguido por una patrulla del NYPD. Familiares aseguran que el joven pudo haberse distraído al intentar verificar si ya no estaba siendo seguido.

"Era como un hermano pequeño para mí. Estoy destrozado", expresó su primo, Eddie Martínez a Daily News, quien también cuestionó las circunstancias del hecho. "Hay muchas preguntas sin respuesta", añadió.

Peralta residía junto a su madre en University Heights, a unos 4 kilómetros del lugar del accidente. Según sus familiares, la mujer se encuentra devastada y atraviesa un profundo proceso de duelo.

La familia ha iniciado una campaña de recaudación de fondos para cubrir los gastos funerarios, destacando que el joven "tenía un corazón de oro, una risa que iluminaba cualquier habitación y una gran pasión por la carretera".

Este caso se suma a otra tragedia reciente que involucra a repartidores dominicanos en la ciudad. El pasado 19 de marzo, Darly Zacarías, un dominicano de 28 años, falleció tras ser impactado en un accidente múltiple en las afueras del Apollo Theater, en Harlem, presuntamente causado por un vehículo que circulaba a alta velocidad y que dejó además cinco personas heridas.

Con esta muerte, ya son al menos dos los repartidores dominicanos fallecidos en menos de un mes en la ciudad de Nueva York.