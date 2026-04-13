Excontratista militar acusada de filtrar información clasificada cumplirá arresto domiciliario

Se ve un letrero de Fort Bragg, el 7 de marzo de 2025, en Fort Bragg, Carolina del Norte. ( FUENTE EXTERNA )

Una excontratista del ejército estadounidense acusada de divulgar información clasificada sobre una unidad militar de élite será puesta en libertad bajo arresto domiciliario mientras espera un posible juicio, según dictaminó un juez federal, informó la agencia AP.

La mujer identificada como Courtney Williams, de 40 años, enfrenta cuatro cargos por comunicación y divulgación de información de defensa nacional relacionada con una "unidad militar especial" ubicada en Fort Bragg, donde trabajó previamente como civil. Williams compareció ante un tribunal federal en la ciudad de Raleigh.

El juez federal Brian Meyers autorizó su liberación bajo arresto domiciliario y monitoreo electrónico, luego de haber sido detenida la semana pasada. La acusada tiene prohibido contactar a medios de comunicación o utilizar redes sociales, precisó el magistrado.

El abogado defensor Christian Dysart declinó hacer comentarios tras la audiencia, que se celebró más de una semana después de que se presentara la denuncia penal en su contra.

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Acusación formal y posible pena

La denuncia fue revelada públicamente la semana pasada, el mismo día en que un gran jurado presentó cargos formales contra Williams y el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció su arresto.

Un funcionario del Buró Federal de Investigaciones (FBI) señaló entonces que las presuntas revelaciones ponían en riesgo a "nuestra nación, a nuestros soldados y a nuestros aliados". Según el gobierno, cada uno de los cargos podría conllevar hasta 10 años de prisión, además de multas.

Documentos judiciales citados por AP indican que Williams fue contratada como contratista de defensa en 2010 y posteriormente pasó a ser empleada del Departamento de Defensa de Estados Unidos, donde trabajó hasta 2016 con autorización de seguridad de alto secreto.

Vínculo con periodista y publicación

Aunque los documentos judiciales no mencionan directamente ni al periodista ni a la unidad militar, las fechas y detalles coinciden con un artículo y un libro sobre la secreta Delta Force, escritos por el periodista Seth Harp, según detalló AP.

Williams, quien reside a unos 56 kilómetros de Fort Bragg, fue protagonista de un artículo publicado en 2025 por Politico, titulado: "Mi vida se convirtió en un infierno: la carrera de una mujer en la Delta Force, la unidad de élite del Ejército".

El reportaje coincidió con la publicación del libro The Fort Bragg Cartel, en el que se denuncian presuntos casos de acoso sexual y discriminación.

La acusación formal sostiene que entre 2022 y 2025 Williams mantuvo contacto con el autor, con más de 10 horas de llamadas telefónicas y el intercambio de cientos de mensajes de texto.

Según la acusación, la excontratista habría revelado ilegalmente una "identidad falsa emitida y propiedad" de la unidad; las tácticas y técnicas utilizadas para "ejecutar misiones encubiertas sin ser detectadas"; y los "nombres reales de las personas" asignadas a la unidad, así como detalles sobre "su captura durante una misión militar delicada en un país extranjero".

Defensa la califica como denunciante

La semana pasada, Harp defendió públicamente a Williams y la describió como una denunciante que buscaba exponer irregularidades dentro de la unidad, reportó AP.

"Confío en que la acusación improvisada del Departamento de Justicia, repleta de citas yuxtapuestas de forma engañosa y sacadas de contexto, se desmoronará tras un examen minucioso", escribió Harp.

Según una declaración jurada citada por AP, Williams firmó documentos de confidencialidad relacionados con material clasificado tanto durante su trabajo en la unidad como al finalizar su empleo.

El documento también señala que Williams envió un mensaje al periodista tras la publicación del artículo, en el que expresó preocupación por "la cantidad de información clasificada que se estaba divulgando". En otro intercambio, presuntamente dijo a su madre que podría ser arrestada "por divulgar información clasificada".