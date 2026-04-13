El cónsul dominicano en Madrid destaca avances en modernización consular

El cónsul general de la República Dominicana en Madrid, José E. Marte Piantini. ( FUENTE EXTERNA )

El cónsul general de la República Dominicana en Madrid, José E. Marte Piantini, resaltó este lunes los avances en la modernización del sistema consular dominicano, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex).

Marte Piantini explicó que el proceso de modernización tiene como eje central alcanzar un balance institucional que beneficie a todo el personal consular, incluyendo cónsules, vicecónsules, auxiliares consulares y personal nativo.

Entre las principales medidas adoptadas, destacó el establecimiento de sueldos fijos para los cónsules, una decisión que calificó como histórica, y que busca garantizar mayor estabilidad laboral, transparencia administrativa y mejor desempeño en las funciones diplomáticas.

Mediante nota de prensa subrayó el aumento salarial para el personal consular y la estandarización de la matrícula consular, iniciativas que, según indicó, contribuirán a ofrecer "servicios más ágiles, organizados y alineados con las mejores prácticas internacionales".

"El fortalecimiento del sistema consular dominicano responde a una visión moderna de la gestión pública, centrada en la dignificación del servicio exterior y en la mejora continua de la atención a nuestros ciudadanos en el exterior", expresó Marte Piantini.

Indicó además que las medidas se enmarcan en las políticas de transparencia e institucionalidad promovidas por el presidente Luis Abinader.

Según la nota, la ejecución de estas medidas está siendo lideradas por el viceministro consular y migratorio, Opinio Díaz, en coordinación con el director consular, Cándido Omar Mercedes, y la encargada de la División de Trámites y Seguimiento a Misiones Consulares, Patricia Corporán.

Respaldo del liderazgo

De igual forma, Marte Piantini valoró el respaldo del canciller de la República, Roberto Álvarez, cuyo liderazgo consideró clave en la implementación de estas políticas orientadas a la modernización y fortalecimiento del servicio exterior dominicano.

Finalmente, el funcionario reiteró que estas transformaciones representan un paso firme hacia un modelo consular más justo, transparente y eficiente, en beneficio tanto del personal consular como de la diáspora dominicana.