EE. UU. deportará a haitiano acusado de asesinar a martillazos a una mujer en Florida

Rolbert Joachin, inmigrante haitiano, responsable de la muerte a martillazos. ( FUENTE EXTERNA )

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS por sus siglas en inglés) informó que será deportado un ciudadano haitiano acusado de cometer un brutal asesinato en Florida, cuyo hecho fue captado por cámaras de vigilancia y ha causado gran conmoción en el país.

El sospechoso, identificado como Rolbert Joachin, de 40 años, es señalado como el responsable de asesinar a una mujer a plena luz del día en una estación de servicio en Fort Myers, en un ataque descrito por las autoridades como "violento" y "atroz".

De acuerdo con los informes, el hombre atacó a la víctima con un martillo en repetidas ocasiones, provocándole la muerte en el lugar. La agresión, que quedó registrada en video, muestra la crudeza del hecho y ha sido ampliamente difundida en redes sociales.

Tras el crimen, Joachin fue localizado y arrestado rápidamente por las autoridades. Posteriormente, confesó el asesinato durante el proceso de investigación.

Revocación del estatus de protección temporal

El DHS informó que el acusado contaba con una orden final de deportación desde 2022, aunque permanecía en el país bajo un estatus de protección temporal (TPS), el cual ya fue revocado.

Las autoridades aseguraron que, independientemente del proceso judicial en su contra, el hombre será deportado y no volverá a ser liberado dentro de territorio estadounidense.

El caso ha reavivado el debate sobre las políticas migratorias en Estados Unidos, especialmente en relación con los programas de protección temporal y los controles de seguridad.

Mientras tanto, familiares de la víctima, una mujer trabajadora y madre de dos hijas, exigen justicia por el crimen que ha impactado a toda la comunidad.

Las investigaciones continúan en curso.