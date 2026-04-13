Trump borra imagen de IA donde aparece como Jesucristo

La imagen de IA subida por Donald Trump. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a generar polémica tras publicar y luego eliminar una imagen creada con inteligencia artificial en la que se le representaba como una figura similar a Jesucristo, lo que provocó acusaciones de blasfemia incluso entre sectores conservadores.

La imagen fue compartida la noche del domingo en su red Truth Social y retirada la mañana del lunes, tras una ola de críticas.

En la ilustración, Trump aparece vestido con túnicas blancas y rojas, imponiendo las manos sobre un hombre enfermo en una cama, mientras de una de sus manos emana una luz que simula un acto de sanación.

A su alrededor se observan una enfermera, una mujer en oración y un hombre con uniforme militar, en un entorno cargado de símbolos estadounidenses como la bandera, águilas y aviones de combate.

Reacciones a la imagen

La publicación se viralizó rápidamente y desató rechazo generalizado, incluyendo voces afines al mandatario. Figuras conservadoras calificaron la imagen de ofensiva y cuestionaron la falta de humildad, llegando a tildarla de "blasfemia indignante".

Ante la controversia, Trump restó importancia al hecho y aseguró que pensó que la imagen lo representaba "como un médico", sin ofrecer disculpas públicas.

Contexto de la controversia

El episodio ocurre en medio de tensiones con el papa León XIV, a quien el mandatario ha criticado por sus posturas sobre conflictos internacionales. El pontífice, sin mencionar directamente a Trump, reiteró su llamado a la paz y advirtió contra la manipulación del mensaje religioso.

La Casa Blanca no emitió comentarios sobre la polémica.