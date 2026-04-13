El fraude de visa de EE. UU. puede cerrar las puertas de por vida, advierte la Embajada en RD

Embajada advierte sobre el fraude de visa de EE. UU. ( FUENTE EXTERNA )

La Embajada de Estados Unidos en la República Dominicana alertó sobre las graves consecuencias de cometer fraude en solicitudes de visa, señalando que mentir o presentar documentos falsos puede derivar en una prohibición permanente de entrada a territorio estadounidense.

A través de una publicación oficial, la sede diplomática recordó que este tipo de infracción, contemplada en la Ley de Inmigración de Estados Unidos, implica que la persona sancionada no podrá volver a viajar, trabajar, estudiar ni residir en Estados Unidos bajo ninguna circunstancia.

Asimismo, advirtió que falsificar información o entregar documentos fraudulentos no solo afecta futuras oportunidades migratorias, sino que también puede acarrear procesos judiciales y hasta penas de prisión.

Consecuencias del fraude en solicitudes de visa

La Embajada explicó que el fraude de visa incluye tanto mentir en los formularios de solicitud como presentar documentos alterados o falsificados. En ese sentido, reiteró que las autoridades migratorias se mantienen "un paso adelante" frente a quienes comercializan documentos fraudulentos, adaptándose constantemente a nuevas modalidades de engaño.

"Proteja sus oportunidades de viaje en el futuro: diga la verdad y no presente documentos falsos", enfatizó la sede diplomática, compartido en su más reciente publicación de la columna informativa #Pregúntale al Cónsul, titulada "El fraude de visa de los EE. UU. tiene consecuencias graves".

La advertencia forma parte de los esfuerzos de orientación dirigidos a ciudadanos interesados en gestionar visados de manera legal y segura.