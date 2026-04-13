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Dominicana es reconocida como "Estudiante sobresaliente" en Instituto Tecnológico de Florida

Díaz Morillo, quien se viralizó pidiendo ayuda para cubrir sus gastos de estudios, ha demostrado ser una estudiante meritoria y un ejemplo de perseverancia

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    Dominicana es reconocida como "Estudiante sobresaliente" en Instituto Tecnológico de Florida
    Rosmairy Angélica Díaz Morillo, "Estudiante sobresaliente" de Florida Institute of Technology. (FUENTE EXTERNA)

    La Florida Institute of Technology destacó la excelencia académica de la dominicana Rosmairy Angélica Díaz Morillo, al otorgarle el reconocimiento de "Estudiante sobresaliente" de la Facultad de Aeronáutica.

    Recordando que en el 2023, a la estudiante se le había otorgado una beca para estudiar Ciencias Aeronáuticas en Florida Tech.

    La estudiante ha demostrado su dedicación y, con este reconocimiento, no solo se premia su capacidad intelectual, sino también su compromiso con la República Dominicana y su aprendizaje continuo en el mundo de la aviación, situándose en uno de los expedientes más brillantes de su área en su facultad.

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    Reconocimiento a la excelencia de la estudiante.
    Reconocimiento a la excelencia de la estudiante. (FUENTE EXTERNA.)
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    Honores de la estudiante.
    Honores de la estudiante. (FUENTE EXTERNA.)

      Motivación y logros

      Explicó que se motivó a aplicar para la beca por un compañero de estudio llamado José Ramón, quien fue aceptado en la Universidad de Harvard, y en base a sus calificaciones se propuso lograr una hazaña similar.

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      Díaz se interesó por la aeronáutica desde muy pequeña y sueña con ser ingeniera en el área para proyectar, calcular y dirigir la construcción de aeronaves.

      • Se ha destacado desde sus inicios en los estudios; también fue estudiante meritoria del Politécnico Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, de la Base Aérea de San Isidro, escuela en la cual culminó sus estudios. 
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