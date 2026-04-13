Fiscal general de Texas investiga a Lululemon por posible uso de químicos nocivos

Fachada de la entrada de una tienda de Lululemon. ( FUENTE EXTERNA )

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, inició una investigación contra la empresa de ropa deportiva Lululemon Athletica por el posible uso de sustancias químicas nocivas en sus productos, aunque la compañía asegura que dejó de utilizar estos compuestos hace más de dos años, según informó la agencia AP.

La investigación anunciada el lunes se centra en determinar si la ropa de la marca contiene PFAS, conocidas como sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas. Estos llamados "químicos eternos" no se descomponen fácilmente y han sido vinculados con problemas de salud como enfermedades renales, bajo peso al nacer y ciertos tipos de cáncer.

La fiscalía general indicó que investigaciones recientes y preocupaciones de consumidores han generado dudas sobre la posible presencia de materiales sintéticos y compuestos químicos en la ropa de la compañía, algo que, según el comunicado citado por AP, podría contradecir el mensaje de bienestar y sostenibilidad que promueve la marca.

Asimismo, las autoridades revisarán la lista de "sustancias restringidas" de la empresa, sus protocolos de prueba y las prácticas de su cadena de suministro para determinar si los productos cumplen con los estándares de seguridad declarados.

"Los estadounidenses no deberían tener que preocuparse por si están siendo engañados cuando intentan tomar decisiones saludables para ellos y sus familias", dijo Paxton en un comunicado.

Lululemon asegura haber eliminado los PFAS

En una declaración enviada por correo electrónico a Associated Press, la compañía señaló que dejó de utilizar PFAS en sus productos desde que eliminó gradualmente estas sustancias a principios de 2024.

Según la empresa, estos compuestos se utilizaban principalmente en productos repelentes al agua duraderos, que representan una pequeña parte de su catálogo.

«La salud y la seguridad de nuestros clientes son primordiales, y nuestros productos cumplen o superan los estándares globales de regulación, seguridad y calidad», declaró Lululemon.

«Exigimos a todos nuestros proveedores que realicen pruebas periódicas para detectar sustancias restringidas, incluidas las PFAS, a través de agencias externas acreditadas, para confirmar el cumplimiento continuo».

Desafíos adicionales para Lululemon

La empresa, con sede en Vancouver, Canadá, indicó que está al tanto de la investigación iniciada por la fiscalía general de Texas y que coopera con las autoridades proporcionando la documentación solicitada, reportó AP.

La investigación representa el más reciente desafío para la compañía, que actualmente busca un nuevo director ejecutivo tras la salida en enero de Calvin McDonald, en medio de una disminución en las ventas y cuestionamientos sobre la calidad de algunos productos, según informó AP.

Mientras tanto, el fundador de la empresa, Chip Wilson, ha criticado públicamente la dirección de la compañía y ha pedido una renovación del consejo de administración.

En marzo, el consejo de la empresa nombró a Chip Bergh, expresidente y director ejecutivo de Levi Strauss & Co., como nuevo miembro del directorio en sustitución de David Mussafer.

Las acciones de Lululemon registraron una caída inferior al 1 % durante la jornada bursátil del lunes, indicó AP.