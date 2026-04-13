Revelan identidad del agresor abatido en Grand Central, NY tras ataque a machetazos

Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) ultima a hombre armado. ( FUENTE EXTERNA. )

Un hombre armado con un machete que atacó a tres personas en la estación Grand Central, en Nueva York, fue abatido a tiros por agentes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés).

Se trata de Anthony Griffin, de 44 años, conocido en el Bronx por su trayectoria en el mundo del battle rap bajo el nombre artístico "Fox 5".

De acuerdo con las autoridades, Griffin ingresó al sistema de metro la mañana del sábado y, tras llegar a Grand Central, arremetió de manera aleatoria contra tres personas de edad avanzada.

Primero atacó a un hombre de 84 años, causándole heridas en la cabeza y el rostro. Luego, en otro andén, hirió gravemente a un hombre de 65 años y a una mujer de 70.

La policía informó que los agentes le ordenaron en múltiples ocasiones que soltara el arma, pero este se negó y avanzó hacia ellos con el machete en mano, por lo que se vieron obligados a abrir fuego.

Durante el enfrentamiento, Griffin se identificó como "Lucifer", según indicaron las autoridades. Tras recibir dos disparos, los agentes intentaron reanimarlo antes de que fuera trasladado a un hospital, donde posteriormente falleció.

Reacciones al ataque

El caso ha llamado la atención no solo por la violencia del ataque, sino por el pasado del agresor. Griffin era reconocido en círculos del rap underground y había ganado notoriedad en los inicios de plataformas como YouTube, donde sus improvisaciones circulaban ampliamente.

Amigos y colegas del ámbito musical expresaron sorpresa por lo ocurrido, destacando que, aunque tenía un gran talento para el freestyle, en los últimos años había mostrado signos de inestabilidad, especialmente tras la muerte de su madre.

Asimismo, lamentaron profundamente lo sucedido y expresaron solidaridad con las víctimas del ataque, calificando el hecho como una tragedia.

Investigación en curso

Según la policía, Griffin había sido arrestado en al menos 13 ocasiones, aunque no contaba con historial de enfermedad mental en los registros oficiales.

Las autoridades continúan investigando el caso, mientras el hecho reabre el debate sobre la seguridad en el sistema de transporte y la salud mental en la ciudad de Nueva York.