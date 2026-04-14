Anciana queda en estado crítico tras ser atropellada por furgoneta en El Bronx

Anciana queda en estado crítico tras ser atropellada por furgoneta de Citi Bike en Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

Una mujer de 71 años se encuentra en estado crítico luego de ser atropellada por una furgoneta de Citi Bike mientras cruzaba una calle en El Bronx, la mañana del domingo, según informaron las autoridades.

El accidente ocurrió poco antes de las 10:40 a.m., en la intersección de Broadway con la calle 225, en el sector Marble Hill. La víctima, que todavía no ha sido identificada, cruzaba la vía junto a un hombre de 64 años cuando fueron impactados por el vehículo.

De acuerdo con la Policía de Nueva York (NYPD), el conductor, un hombre de 41 años que manejaba una furgoneta Mercedes-Benz Sprinter, intentó girar a la izquierda y terminó colisionando con ambos peatones.

Tras el impacto, los heridos fueron trasladados al Hospital St. Barnabas, donde el hombre se encuentra en condición estable, mientras que la mujer permanece en estado crítico.

Acciones oficiales

El vehículo involucrado llevaba un distintivo de Citi Bike, servicio operado por la empresa Lyft. En un comunicado, la compañía calificó el hecho como "inaceptable" y aseguró que colabora con las autoridades en la investigación.

El conductor permaneció en la escena del accidente y, hasta el momento, no se han reportado arrestos. La Policía continúa investigando las circunstancias del hecho.