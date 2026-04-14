Dominicano vinculado a tiroteo donde murió una bebé de siete meses en NY se declara inocente

El conductor que habría facilitado la huida en el tiroteo que costó la vida el pasado 1 de abril a la bebé Kaori Patterson-Moore, de siete meses, fue trasladado de regreso a Nueva York, tras ser arrestado en Pensilvania, donde había escapado luego del hecho.

Matthew Rodríguez, de 18 años y de origen dominicano, aseguró ser inocente al llegar esposado este martes al precinto 90, antes de su presentación ante la Corte Penal de Brooklyn. "Yo no lo hice. No sabía que eso iba a pasar. No sabía que él iba a disparar", dijo a la prensa.

Según las autoridades, Rodríguez huyó al condado de Monroe, en Pensilvania, tras el tiroteo ocurrido hace dos semanas en East Williamsburg. Durante el incidente, una bala perdida impactó en la cabeza de la bebé y rozó la espalda de su hermano de dos años.

El joven fue localizado dos días después del hecho. Tras renunciar al proceso de extradición, fue trasladado a Nueva York, donde enfrenta cargos que incluyen asesinato, intento de asesinato, posesión criminal de arma, agresión, obstrucción de la justicia y manipulación de testigos.

Un gran jurado imputó tanto a Rodríguez como al presunto autor de los disparos, Amuri Greene, de 21 años. De acuerdo con la fiscalía, Greene confesó que apuntaba al padre de la niña cuando, accidentalmente, hirió mortalmente a la menor.

Las investigaciones indican que Rodríguez conducía la pasola desde la cual Greene efectuó los disparos. Tras el ataque, ambos sufrieron un accidente a pocas cuadras del lugar, lo que provocó que Greene resultara con una pierna fracturada. Fue detenido en un hospital poco después.

Impacto en la comunidad y homenaje a la víctima

Rodríguez, por su parte, abandonó la ciudad y se dirigió a Pensilvania, donde finalmente fue arrestado.

La noche del lunes, más de 150 personas se reunieron en una funeraria de Bedford-Stuyvesant para rendir homenaje a la pequeña Kaori. Su féretro estaba adornado con una placa de Minnie Mouse que la recordaba como "nuestro pequeño ángel".