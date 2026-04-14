La cadena 7-Eleven anuncia el cierre de 645 tiendas en Norteamérica

Una tienda 7-Eleven se ve el 5 de febrero de 2026 en Boston. ( FUENTE EXTERNA )

La cadena de tiendas de conveniencia 7-Eleven prevé cerrar cientos de establecimientos en Norteamérica este año fiscal, en medio de presiones económicas que han afectado el consumo, según informó la agencia AP.

El operador norteamericano de la marca planea cerrar 645 tiendas durante el año fiscal 2026, una cifra que supera ampliamente las 205 ubicaciones que proyecta abrir en ese mismo período.

La empresa matriz japonesa, Seven & i Holdings Co., explicó que estos cierres "incluyen la conversión a tiendas mayoristas de combustible". Los documentos financieros citados por AP indican que 7-Eleven Inc. ha expandido de forma constante este tipo de establecimientos en los últimos años, alcanzando más de 900 locales a diciembre de 2025.

La compañía no detalló de inmediato las razones específicas de los cierres ni indicó qué sucursales podrían resultar afectadas, reportó AP, que intentó obtener más información por parte de la empresa.

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Presión económica y cambios en el consumo

Según datos citados por AP, la cadena cuenta actualmente con más de 86,000 tiendas en 19 países. En Norteamérica, la filial con sede en Texas administra más de 13,000 establecimientos en Estados Unidos y Canadá.

La empresa ha cerrado previamente locales con bajo rendimiento, y los nuevos recortes ocurren en un contexto marcado por el aumento de precios que ha afectado a consumidores en distintas regiones del mundo.

El informe financiero señala que los consumidores ya enfrentaban inflación persistente antes del impacto reciente en los mercados energéticos. En Norteamérica, indicó la compañía en su reporte del 9 de abril, aunque la economía se mantuvo sólida, el gasto personal comenzó a debilitarse durante el año fiscal 2025, especialmente entre los hogares de menores ingresos.

Aperturas en otros mercados y plan de transformación

A pesar de los cierres en Norteamérica, la empresa prevé que la apertura de nuevas tiendas fuera de la región supere el número de locales cerrados, informó AP.

En Japón, por ejemplo, se espera que la división Seven-Eleven Japón cierre unas 350 tiendas, pero abra alrededor de 550 nuevas ubicaciones, según los reportes financieros.

Seven & i también proyecta que sus ingresos disminuyan un 9.4 % durante el presente ejercicio fiscal, alcanzando aproximadamente 9.45 billones de yenes (unos 59,500 millones de dólares).

La compañía ha impulsado un plan de transformación enfocado en fortalecer su modelo de negocio, incluyendo la ampliación de la oferta de alimentos frescos y la expansión de su servicio de entrega a domicilio 7NOW.

Estos cambios se producen además bajo una nueva dirección ejecutiva. Stephen Hayes Dacus asumió como director ejecutivo de Seven & i la pasada primavera, en medio de los esfuerzos por impulsar el crecimiento y modernizar las operaciones de la compañía, según informó AP.