Liberan hombre a condenado a 55 años de prisión por estrangular a su hijastra

Jonathan Richardson, ahora identificado como Autumn Cordellione, fue liberado tras cumplir parte de su condena por el asesinato de una bebé, en un caso que ha generado controversia en Indiana. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre condenado por el asesinato de una menor de 11 meses fue liberado antes de cumplir su condena completa en el estado de Indiana, Estados Unidos, en un caso que ha generado controversia por las circunstancias que rodearon su salida de prisión.

Jonathan Richardson, quien ahora se identifica como Autumn Cordellione, fue condenado en 2002 por la muerte de su hijastra en Fort Wayne, tras ser hallado culpable de estrangulamiento. La sentencia original fue de 55 años de prisión.

Sin embargo, el recluso fue liberado en diciembre pasado luego de cumplir poco más de la mitad de la condena, según reportes. La salida se produjo sin notificación previa a autoridades locales, lo que llevó a la fiscalía del condado de Vanderburgh a señalar que se enteraron del hecho cuando el individuo ya se encontraba en la comunidad.

El Departamento de Correcciones de Indiana no ha ofrecido una explicación oficial sobre los motivos de la liberación anticipada.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/14/whatsapp-image-2026-04-14-at-101604-am-1-58b2b356.jpeg Jonathan Richardson, ahora identificado como Autumn Cordellione, fue liberado tras cumplir parte de su condena por el asesinato de una bebé, en un caso que ha generado controversia en Indiana. (FUENTE EXTERNA)

Procedimientos médicos

El caso ha cobrado mayor atención debido a que, antes de su salida, Richardson había mantenido una disputa legal con el sistema penitenciario para que el Estado cubriera procedimientos médicos vinculados a su transición de género. Entre las solicitudes figuraban implantes mamarios y una cirugía de inversión genital.

En septiembre de 2024, una corte emitió una orden preliminar que obligaba a las autoridades penitenciarias a proporcionar algunos de estos tratamientos, al considerar que negarlos podría constituir castigo cruel e inusual. No obstante, funcionarios no han confirmado si la liberación estuvo relacionada con este proceso judicial.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) respaldó las demandas presentadas por Richardson, quien argumentaba que se estaban violando sus derechos constitucionales al negarle acceso a tratamientos médicos.

Tras su liberación, el individuo habría residido en un refugio para mujeres en Indiana y ha compartido contenido en redes sociales mostrando su vida fuera de prisión.

El caso también ha generado preocupación por antecedentes del condenado. Según los registros judiciales, el crimen ocurrió en 2001, cuando la menor murió por estrangulamiento mientras se encontraba bajo su cuidado.

Las autoridades mantienen bajo observación la situación mientras continúan las preguntas sobre los criterios utilizados para su liberación anticipada y la falta de comunicación con instancias locales.