Conferencia de escritores dominicanos en Nueva York será dedicada a Julia Álvarez

La Dominican Writers Association (DWA) anunció que la edición 2026 de la Conferencia de Escritores Dominicanos estará dedicada a la reconocida autora Julia Álvarez, en reconocimiento a su impacto en la literatura y en la visibilidad de las historias dominicanas en Estados Unidos.

El evento, titulado Reclaiming Our Palabras, se celebrará los días 1 y 2 de mayo en el John Jay College of Criminal Justice, en la ciudad de Nueva York, y reunirá a escritores, lectores, estudiantes y líderes comunitarios.

De acuerdo con la organización, la dedicatoria va más allá de un gesto simbólico y representa el fundamento de su misión: crear espacios para que escritores dominicanos puedan desarrollarse, publicar y ser reconocidos.

La DWA destacó que, durante años, muchos autores dominicano-americanos que escribían en inglés eran ignorados, situación que comenzó a cambiar gracias a la obra de Álvarez.

Con títulos emblemáticos como En el tiempo de las mariposas, De cómo las muchachas García perdieron el acento y En el nombre de Salomé, la escritora posicionó temas como el exilio, la migración y la identidad dominicana en el centro de la literatura estadounidense, abriendo camino a nuevas generaciones.

“Cuando muchas de nosotras descubrimos nuestras voces como escritoras, Julia Álvarez ya nos había demostrado que las historias dominicanas podían recorrer el mundo”, expresó Angy Abreu, fundadora y directora ejecutiva de la organización.

Iniciativas de la Dominican Writers Association

La conferencia forma parte de una iniciativa más amplia que incluye talleres, mentorías, retiros y programas juveniles, orientados a fortalecer el desarrollo de escritores dominicanos en distintas etapas de sus carreras.

La DWA invitó al público a participar en esta edición, cuya programación será completamente en inglés, destacando que el encuentro busca consolidar un puente entre la herencia cultural dominicana y su proyección internacional.