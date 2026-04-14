Conferencia de escritores dominicanos en Nueva York será dedicada a Julia Álvarez
Julia Álvarez, autora de obras emblemáticas, ha sido fundamental para la visibilidad de la literatura dominicana en Estados Unidos
La Dominican Writers Association (DWA) anunció que la edición 2026 de la Conferencia de Escritores Dominicanos estará dedicada a la reconocida autora Julia Álvarez, en reconocimiento a su impacto en la literatura y en la visibilidad de las historias dominicanas en Estados Unidos.
El evento, titulado Reclaiming Our Palabras, se celebrará los días 1 y 2 de mayo en el John Jay College of Criminal Justice, en la ciudad de Nueva York, y reunirá a escritores, lectores, estudiantes y líderes comunitarios.
De acuerdo con la organización, la dedicatoria va más allá de un gesto simbólico y representa el fundamento de su misión: crear espacios para que escritores dominicanos puedan desarrollarse, publicar y ser reconocidos.
La DWA destacó que, durante años, muchos autores dominicano-americanos que escribían en inglés eran ignorados, situación que comenzó a cambiar gracias a la obra de Álvarez.
Con títulos emblemáticos como En el tiempo de las mariposas, De cómo las muchachas García perdieron el acento y En el nombre de Salomé, la escritora posicionó temas como el exilio, la migración y la identidad dominicana en el centro de la literatura estadounidense, abriendo camino a nuevas generaciones.
“Cuando muchas de nosotras descubrimos nuestras voces como escritoras, Julia Álvarez ya nos había demostrado que las historias dominicanas podían recorrer el mundo”, expresó Angy Abreu, fundadora y directora ejecutiva de la organización.
Iniciativas de la Dominican Writers Association
La conferencia forma parte de una iniciativa más amplia que incluye talleres, mentorías, retiros y programas juveniles, orientados a fortalecer el desarrollo de escritores dominicanos en distintas etapas de sus carreras.
- La DWA invitó al público a participar en esta edición, cuya programación será completamente en inglés, destacando que el encuentro busca consolidar un puente entre la herencia cultural dominicana y su proyección internacional.