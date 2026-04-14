Broma de infidelidad termina en disparos: hombre abre fuego contra el carro de su pareja

Una broma sobre una supuesta infidelidad terminó en disparos en Carolina del Norte, Estados Unidos, luego de que un hombre armado abriera fuego contra el vehículo en el que se encontraba su pareja, tras creer que lo engañaba.

El incidente ocurrió la madrugada del 5 de abril en la ciudad de Charlotte, cuando una mujer identificada como Gernala Covington decidió hacerle una "broma" a su novio, Shyldel Ivey, fingiendo que mantenía una relación con otro hombre, según documentos judiciales citados por el Daily Mail.

De acuerdo con la declaración jurada, Covington iba en un vehículo junto a varias personas cuando comenzaron a ser seguidos por Ivey, quien había recibido la ubicación en tiempo real a través de una aplicación.

Al percatarse de la situación, el grupo se dirigía a una intersección cuando el hombre se colocó al lado del automóvil.

Disparos y consecuencias

En ese momento, Ivey habría realizado al menos tres disparos contra el vehículo, impactando la parte trasera del lado derecho y rompiendo una de las ventanas. No se reportaron heridos.

Una de las personas presentes indicó a la Policía que previamente había recibido un mensaje de Ivey, alrededor de la 1:32 de la madrugada, que decía: "Deja de jugar conmigo".

Las autoridades lograron identificar el vehículo del sospechoso mediante cámaras de tránsito, que captaron el momento en que el automóvil se posicionó junto al de las víctimas antes de los disparos.

Cargos y antecedentes

Ivey enfrenta cinco cargos, entre ellos asalto con arma mortal con intención de matar, disparar un arma de fuego contra un vehículo en movimiento, violencia doméstica y posesión ilegal de arma de fuego por parte de un convicto.

Según los registros, el acusado tiene antecedentes penales y había sido arrestado en múltiples ocasiones durante 2024. También se encontraba bajo libertad supervisada tras una condena reciente.

El hombre deberá comparecer ante la corte el próximo 23 de abril, mientras el caso continúa bajo investigación.

El hecho ha reavivado el debate sobre los riesgos de las llamadas "bromas" en contextos de violencia, especialmente cuando involucran situaciones sensibles como la infidelidad.