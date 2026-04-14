Exsargento dominicano en NY condenado por matar a hombre con una neverita busca apelación

Un fondo de defensa legal fue puesto en marcha este martes para apoyar al exsargento del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) de origen dominicano, Erik Durán, quien cumple condena tras ser hallado culpable de homicidio involuntario por la muerte de un sospechoso durante un operativo antidrogas.

La iniciativa es impulsada por la Sergeants Benevolent Association en conjunto con la National Police Defense Foundation, con el objetivo de recaudar fondos que permitan financiar la apelación del exagente ante un tribunal estatal superior.

Durán, de 38 años y padre de tres hijos, fue sentenciado la semana pasada a entre tres y nueve años de prisión por el juez Guy Mitchell, luego de que en agosto lanzara una nevera portátil contra Eric Duprey, quien huía en un ciclomotor tras una operación encubierta en el sector de Highbridge, en El Bronx.

De acuerdo con las autoridades, Duprey había sido sorprendido vendiendo cocaína a un agente encubierto antes de intentar escapar. La defensa de Duran sostuvo que el exsargento actuó en una decisión de segundos para evitar que el sospechoso embistiera a otros oficiales.

El caso fue procesado por la oficina de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y juzgado sin jurado. En febrero, el juez determinó que el uso de fuerza letal no estaba justificado, por lo que lo declaró culpable de homicidio involuntario en segundo grado.

Apoyo a la defensa del exsargento

Tras la sentencia, Durán fue trasladado a la cárcel de Rikers Island, donde permanece bajo custodia protectora a la espera de ser transferido a una prisión estatal. Su equipo legal ya presentó una apelación y busca que se le conceda libertad bajo fianza mientras se revisa el caso.

El presidente de la asociación de sargentos, Vincent Vallelong, aseguró que recurrirán a organizaciones y aliados en todo el país para respaldar la defensa del exoficial. "No descansaremos hasta que prevalezca", afirmó, al tiempo que hizo un llamado a la solidaridad dentro de las fuerzas del orden.

El caso ha generado controversia y reacciones en el ámbito político. El candidato republicano a la gobernación de Nueva York, Bruce Blakeman, declaró que indultaría a Durán si resulta electo en noviembre. En contraste, la actual gobernadora, Kathy Hochul, no se ha pronunciado públicamente sobre la condena.

Los fondos recaudados serán destinados a cubrir los costos legales del proceso de apelación, mientras el exsargento busca revertir el fallo que lo mantiene en prisión.