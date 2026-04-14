Policía mata a mujer que apuñaló a un niño tras secuestrarlo en Walmart de Nebraska

Agentes de la policía de Omaha, Nebraska. ( FUENTE EXTERNA )

La policía de Omaha mató a tiros a una mujer que, según las autoridades, apuñaló a un niño de 3 años después de arrebatárselo a otra mujer dentro de una tienda Walmart, en un hecho ocurrido el martes y que está bajo investigación, informó la agencia AP.

El subcomisario Scott Gray explicó que la sospechosa se acercó a una clienta y al menor dentro de un Walmart, donde tomó un cuchillo grande que había sustraído del establecimiento y amenazó a ambas personas.

Según Gray, la mujer les mostró el arma y "se apoderó del niño, secuestrándolo prácticamente".

La sospechosa, agregó el funcionario citado por AP, obligó a la mujer a colocarse frente a un carrito de compras y la siguió mientras sostenía al menor a punta de cuchillo. Posteriormente, salieron del establecimiento y caminaron por un acceso vehicular, donde ambas mujeres discutieron durante varios minutos hasta la llegada de los agentes.

Ataque ocurrió cuando llegaron los agentes

Tras recibir una llamada al 911, la policía acudió al lugar y ordenó a la sospechosa que se detuviera. En ese momento, la mujer comenzó a atacar al niño con el cuchillo, causándole heridas en el rostro, relató Gray.

Al menos un agente disparó contra la sospechosa, quien murió en el lugar.

Las imágenes captadas por cámaras corporales muestran a la mujer levantando el cuchillo contra el niño, que estaba sentado en un carrito de compras, mientras un agente le apuntaba con un arma de fuego.

El menor fue trasladado a un hospital con una profunda laceración en el lado izquierdo del rostro y en una mano, pero se espera que sobreviva, indicó Gray, según reportó la agencia AP.

Autoridades investigan las causas del incidente

Hasta el momento se desconoce qué motivó a la sospechosa. Gray indicó que las dos mujeres no se conocían y que tampoco estaba clara la relación entre el niño y la persona que lo acompañaba.

La policía revisa las grabaciones de seguridad del establecimiento como parte de la investigación, detalló AP.

El funcionario señaló que el incidente parece haber sido aislado y que el establecimiento estaba casi vacío mientras continuaban las pesquisas.

"Salieron de la tienda de forma deliberada pero casual, así que no creo que nadie los viera como sospechosos de nada", dijo Gray.

El tiroteo policial será investigado por el Departamento de Policía de Omaha con el apoyo de la Patrulla Estatal de Nebraska y la Oficina del Sheriff del Condado de Sarpy, informó AP.