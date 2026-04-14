Republicanos buscan financiar Seguridad Nacional sin apoyo demócrata tras estancamiento

El líder de la mayoría en el Senado de Estados Unidos, el republicano John Thune. ( FUENTE EXTERNA )

Los republicanos en el Congreso avanzan con una estrategia unilateral para financiar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que permanece cerrado desde hace casi dos meses, luego del fracaso de las negociaciones con los demócratas sobre políticas migratorias, informó la agencia AP.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, anunció que su partido intentará aprobar fondos para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) "por las malas", lo que implica eludir a los demócratas mediante un procedimiento legislativo que requiere solo mayoría simple.

Los demócratas han exigido que cualquier ley de financiación incluya restricciones a las agencias migratorias, como una mejor identificación para los agentes federales y mayor uso de órdenes judiciales. Sin embargo, Thune afirmó que esas condiciones no serán incluidas tras el estancamiento de las conversaciones bipartidistas.

Estrategia republicana para el financiamiento del DHS

La estrategia republicana contempla el uso del proceso conocido como conciliación presupuestaria, que permite aprobar legislación con mayoría simple en el Senado, donde los republicanos mantienen una ventaja de 53 a 47 escaños.

Los demócratas han reiterado que continuarán presionando para introducir cambios en las agencias migratorias, según reportó AP.

"Los estadounidenses quieren que se controle al ICE y a la Patrulla Fronteriza", dijo el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, representante por Nueva York.

Thune, por su parte, señaló que busca impulsar un proyecto de ley limitado que incluya únicamente fondos para ICE y CBP, con el objetivo de reabrir rápidamente el departamento. Sin embargo, algunos republicanos podrían intentar añadir otras prioridades legislativas al proyecto.

El senador John Hoeven afirmó que el enfoque será restringido, aunque no descartó que surjan otras propuestas.

"Nos centramos en una visión limitada", dijo Hoeven. "Ahora bien, ¿hay otras ideas? Por supuesto".

Presión política y participación de Trump

Según AP, la estrategia fue discutida en una reunión celebrada en la Casa Blanca entre el presidente Donald Trump y varios líderes republicanos, incluidos los senadores John Barrasso y Lindsey Graham.

Tras el encuentro, Barrasso indicó que "el presidente Trump fijó como fecha límite el 1 de junio para que le llegara a su escritorio un proyecto de ley de reconciliación específico que financie al ICE y a la Patrulla Fronteriza".

Trump también expresó su respaldo público a la iniciativa.

"¡Estamos actuando RÁPIDO y ENFOCADOS para mantener nuestra frontera SEGURA!", publicó el mandatario en sus redes sociales.

No obstante, AP señaló que el proceso podría complicarse si legisladores intentan añadir otras iniciativas, como la propuesta de verificación de ciudadanía conocida como Ley SAVE o nuevos fondos para la guerra contra Irán.

Cierre prolongado del DHS

El cierre del DHS se mantiene desde mediados de febrero, sin una solución clara en el corto plazo.

El conflicto se intensificó después de que el presidente Trump aceptara separar la financiación del DHS de un proyecto de gasto más amplio, luego de un incidente en Minneapolis en enero en el que agentes federales dispararon contra manifestantes.

En marzo, el Senado aprobó una medida para financiar parcialmente el departamento, excluyendo a ICE y CBP, pero los republicanos en la Cámara de Representantes se negaron a votarla, argumentando que no respaldarían ninguna legislación que dejara fuera el financiamiento para el control migratorio.

Durante el receso legislativo, Trump utilizó decretos ejecutivos para cubrir algunos salarios, aunque funcionarios han advertido que esa medida no constituye una solución permanente.

Tras el regreso del Congreso a Washington esta semana, Thune indicó que los republicanos buscarán financiar estas agencias por tres años mediante un proyecto presupuestario que evite futuros cierres del gobierno.

Según el líder republicano, el objetivo es garantizar recursos para las agencias "no solo hoy, sino también en el futuro".