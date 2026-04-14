Dominicana en la NASA apuesta por una RD protagonista en la nueva era espacial

Scarlin Hernández, ingeniera dominicana de la industria aeroespacial en la NASA. ( DIARIO LIBRE/ NELSÓN PULIDO )

“Para mí es un orgullo enorme que la República Dominicana, el país que me vio nacer, esté entrando en esta industria”, expresó Scarlin Hernández, ingeniera dominicana de la industria aeroespacial, quien asegura que, si proyectos como el del puerto espacial en Pedernales, presentado por el Gobierno el pasado mes de marzo, se ejecutan correctamente, podrían transformar la economía nacional y abrir oportunidades en múltiples sectores.

En palabras de la ingeniera, ver a la República Dominicana dar sus primeros pasos hacia la industria espacial no es solo motivo de orgullo, sino una señal de que el país puede aspirar a mucho más.

A su juicio, el impacto no se limitaría al ámbito aeroespacial. “Esto puede crear un sinnúmero de empleos, no solo para jóvenes, sino para otros dominicanos, en áreas como tecnología, ciberseguridad, análisis de datos, manufactura avanzada, turismo científico y educación”, afirmó.

Uno de los puntos clave dentro de esta visión del Estado dominicano es la posible creación de un puerto espacial comercial, una iniciativa que también podría fortalecer el turismo.

Hernández es una profesional dominicana que ha desarrollado su carrera en el ámbito aeroespacial internacional. Salió del país a temprana edad y se formó académicamente en Estados Unidos, donde cursó estudios superiores en ingeniería y áreas vinculadas al espacio.

Con más de 15 años de experiencia en la NASA, ha participado en proyectos de alto nivel, como el lanzamiento del Telescopio James Webb en el año 2021, consolidándose como una de las dominicanas destacadas en este campo.

La exploración espacial

Hernández explica que el modelo actual de la industria, conocido como “New Space”, está siendo liderado por empresas privadas que han logrado reducir costos y acelerar el acceso al espacio, lo que abre nuevas oportunidades para países emergentes.

Más allá del desarrollo tecnológico, la ingeniera destaca el valor humano de la exploración espacial, tomando como referencia programas como Artemis.

“Ya no es solo una misión espacial, es una evolución de la humanidad. Los astronautas no solo son brillantes técnicamente, también tienen inteligencia emocional, resiliencia y transmiten un mensaje de unidad. Cuando vemos la Tierra desde afuera, no vemos fronteras, vemos un solo planeta”, señaló.

Esa visión también la ha llevado a crear ASTRO, una iniciativa inspirada en su más de 15 años de experiencia dentro de la industria espacial.

El proyecto, cuyo nombre representa adaptabilidad, estrategia, transformación, resiliencia y oportunidad, busca motivar a las personas a liderar sus vidas y convertir los desafíos en crecimiento.

“Es importante llevar el mensaje de que todos tenemos el poder de crear una vida extraordinaria”, afirmó la dominicana.

En el ámbito científico, Hernández resalta los avances logrados con el telescopio espacial James Webb, considerado uno de los proyectos más importantes de la exploración espacial en la actualidad.

Según explica, este telescopio ha permitido detectar agua, dióxido de carbono, metano y otros elementos en tiempo récord, además de estudiar atmósferas de exoplanetas con potencial de albergar vida.

“Estamos explorando grandes preguntas de la humanidad, como si estamos solos en el universo. También estamos observando las primeras galaxias formadas después del Big Bang y entendiendo cómo nacen las estrellas”, indicó.

Industria espacial en la República Dominicana

Sobre el futuro de la industria espacial en la República Dominicana, la ingeniera se muestra optimista, incluso ante posibles obstáculos. “Creo firmemente en el talento dominicano. Hay muchas personas que no se van a rendir con este sueño, así que vamos a seguir impulsándolo de cualquier manera”.

No obstante, reconoce que el país aún enfrenta retos importantes para desarrollarse en este ámbito. Entre ellos, menciona la necesidad de mayor inversión en educación, especialmente en áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), así como el fortalecimiento de la formación técnica y la apuesta por la innovación.

“Tenemos que pensar en grande como país, pero también ejecutar”, enfatizó.

Hernández mantiene clara su misión personal: inspirar a otros. “Quiero seguir llevando el mensaje de que debemos creer en nosotros mismos y recordar que, así como el universo que exploramos, nosotros también somos ilimitados”, concluyó.