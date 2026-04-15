El cónsul dominicano en Sevilla respalda reformas al sistema consular

El cónsul dominicano en Sevilla, España, César Gómez Mejía, expresó este miércoles su respaldo a las reformas implementadas en el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) orientadas a la modernización y reorganización del servicio exterior.

Gómez Mejía señaló como principales avances la estandarización de las tasas consulares y la implementación de la Cuenta Única del Tesoro para la recepción de los ingresos consulares, con el objetivo de centralizar la administración de los recursos y fortalecer los mecanismos de control.

Mediante una nota de prensa, indicó -además- que el proceso incluye mejoras en las condiciones del personal consular, como ajustes salariales y la unificación de la matrícula consular.

Agilizar servicios

Según explicó, estas medidas buscan agilizar los servicios y mejorar la atención a la diáspora dominicana.

Las acciones forman parte de las políticas dispuestas por el Poder Ejecutivo y ejecutadas por el canciller Roberto Álvarez, con el seguimiento del viceministro Opinio Díaz, junto al director de Asuntos Consulares, Cándido Omar Mercedes, y la encargada de Trámites y Seguimiento a Misiones Consulares, Patricia Corporán.