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Cónsul en Sevilla
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El cónsul dominicano en Sevilla respalda reformas al sistema consular

Gómez Mejía explicó que estas medidas buscan agilizar los servicios y mejorar la atención a la diáspora dominicana

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    El cónsul dominicano en Sevilla respalda reformas al sistema consular
    El cónsul dominicano en Sevilla, César Gómez Mejía. (FUENTE EXTERNA)

    El cónsul dominicano en Sevilla, España, César Gómez Mejía, expresó este miércoles su respaldo a las reformas implementadas en el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) orientadas a la modernización y reorganización del servicio exterior.

    Gómez Mejía señaló como principales avances la estandarización de las tasas consulares y la implementación de la Cuenta Única del Tesoro para la recepción de los ingresos consulares, con el objetivo de centralizar la administración de los recursos y fortalecer los mecanismos de control.

    Mediante una nota de prensa, indicó -además- que el proceso incluye mejoras en las condiciones del personal consular, como ajustes salariales y la unificación de la matrícula consular.

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    Según explicó, estas medidas buscan agilizar los servicios y mejorar la atención a la diáspora dominicana.

    Las acciones forman parte de las políticas dispuestas por el Poder Ejecutivo y ejecutadas por el canciller Roberto Álvarez, con el seguimiento del viceministro Opinio Díaz, junto al director de Asuntos Consulares, Cándido Omar Mercedes, y la encargada de Trámites y Seguimiento a Misiones Consulares, Patricia Corporán.

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