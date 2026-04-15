Dos hombres se declaran inocentes por presunto atentado con bombas frente a residencia de Mamdani

Agentes de la Policía de Nueva York detienen a Emir Balat, de 18 años durante una protesta en Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

Dos hombres acusados de intentar perpetrar un atentado con bombas caseras frente a la residencia oficial del alcalde de la ciudad de Nueva York se declararon inocentes este miércoles, en un caso que las autoridades vinculan con una presunta inspiración en el grupo extremista Estado Islámico.

Según reportó la Associated Press, los acusados Emir Balat, de 18 años, e Ibrahim Kayumi, de 19, comparecieron brevemente ante un tribunal federal en Manhattan, donde se declararon inocentes de los cargos en su contra.

Ambos individuos, originarios del área de Filadelfia, enfrentan acusaciones que incluyen intento de proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera y uso de un arma de destrucción masiva.

De acuerdo con la fiscalía, Balat y Kayumi viajaron desde su estado natal hasta Manhattan con el objetivo de atacar una manifestación antiislámica celebrada el pasado 7 de marzo frente a Gracie Mansion, residencia oficial del alcalde Zohran Mamdani, quien es el primer musulmán en ocupar ese cargo.

Detalles del atentado y detención

La protesta fue organizada por el activista de extrema derecha Jake Lang, conocido por sus críticas al alcalde.

Según la acusación, ambos sospechosos lanzaron dos artefactos explosivos que contenían TATP y metralla. Sin embargo, las bombas —descritas como del tamaño de un frasco— no detonaron y nadie resultó herido.

Las autoridades lograron detenerlos rápidamente, mientras que el alcalde y su esposa no se encontraban en la residencia en ese momento, informó AP.

Declaraciones y proceso judicial

Posteriormente, Balat y Kayumi declararon a la policía que se habían inspirado en el Estado Islámico, de acuerdo con una denuncia federal citada por la agencia.

Asimismo, los fiscales indicaron que la cámara del salpicadero del vehículo en el que viajaban registró conversaciones en las que describían su plan para asesinar hasta a 60 personas con el objetivo de "sembrar el terror".

El abogado de Balat declinó hacer comentarios tras la audiencia, mientras que los abogados de Kayumi no respondieron de inmediato a un correo electrónico en el que se solicitaban declaraciones, añadió AP.

La próxima comparecencia judicial de los acusados fue programada para el 16 de junio, según informaron las autoridades.