Jurado de Miami ordena a Carnival pagar US$300,000 a pasajera por servirle alcohol en exceso

Un letrero de Carnival Cruise Line se exhibe el 29 de enero de 2021 en PortMiami, Miami. ( FUENTE EXTERNA )

Un jurado federal en Miami ordenó a la compañía de cruceros Carnival Cruise Line pagar 300,000 dólares a una ex pasajera tras determinar que la empresa fue negligente al servirle alcohol en exceso antes de que sufriera una caída que le provocó lesiones, según reportó la Associated Press.

El jurado federal del sur de Florida falló el viernes pasado a favor de Diana Sanders, una enfermera de 45 años residente en Vacaville, California, quien presentó la demanda tras resultar herida durante un viaje en crucero.

Según los documentos del caso, Sanders era pasajera a bordo del crucero Carnival Radiance el 5 de enero de 2024, cuando la tripulación le habría servido al menos 14 chupitos de tequila entre las 14:58 y las 23:37.

La mujer sufrió una caída entre las 23:45 y las 00:20 que le provocó una conmoción cerebral, dolores de cabeza, una posible lesión cerebral traumática, lesiones en la espalda, lesiones en el coxis, hematomas y otras afecciones.

Reacciones del abogado de la demandante

El abogado de la demandante, Spencer Aronfeld, valoró el resultado del proceso judicial y destacó la dificultad de enfrentar a una gran corporación, según declaraciones recogidas por AP.

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"Enfrentarse a un gigante corporativo como Carnival es una tarea monumental, y respeto enormemente la resiliencia de mi cliente a lo largo de estos 18 meses de litigio", declaró el abogado en un correo electrónico.

"Este caso pone de manifiesto los peligros inherentes a los paquetes de bebidas con todo incluido, que fomentan el consumo excesivo y presionan a los camareros mal pagados para que prioricen las propinas sobre la seguridad", agregó.

Posición de Carnival Corporation

Por su parte, la empresa matriz Carnival Corporation manifestó su desacuerdo con el veredicto, indicó AP, y aseguró que considera que existen motivos para solicitar un nuevo juicio y presentar una apelación.

Según AP, durante el juicio se presentaron pruebas que incluían aproximadamente 30 minutos de grabaciones de vigilancia que faltaban, correspondientes al período comprendido desde que Sanders salió del bar del casino hasta que fue hallada inconsciente en una zona restringida para el personal.

En otro caso separado, la prometida de un hombre que murió durante un crucero presentó el año pasado una demanda por homicidio culposo contra Royal Caribbean, alegando que la compañía le sirvió negligentemente al menos 33 bebidas alcohólicas y que fue responsable de su muerte después de que miembros de la tripulación lo derribaran al suelo y se pararan sobre él con todo su peso corporal.