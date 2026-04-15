Brooklyn invertirá US$9.25 millones en salas sensoriales para estudiantes con necesidades especiales

El presidente del condado de Brooklyn, el dominicano Antonio Reynoso, anunció una inversión de 9.25 millones de dólares destinada a la creación de decenas de salas sensoriales en escuelas del Distrito 75 (D75), un sistema que atiende a estudiantes con necesidades educativas especiales en Nueva York.

La iniciativa busca garantizar que todos los centros de nivel elemental del D75 en Brooklyn cuenten con acceso a estos espacios, comenzando con la instalación en 18 escuelas.

Las salas sensoriales estarán diseñadas de forma personalizada por cada plantel, con el objetivo de adaptarse a las necesidades específicas de su población estudiantil.

El anuncio se realizó en la escuela P396K, en el sector de Brownsville, junto a la vicecanciller adjunta Christina Foti. Durante la actividad, Reynoso participó con los estudiantes en ejercicios prácticos que demostraron el funcionamiento de estas salas, como la creación de botellas sensoriales y recorridos de regulación.

Beneficios de las salas sensoriales

Las escuelas del D75 ofrecen programas altamente especializados para estudiantes con condiciones como autismo, retrasos cognitivos, discapacidades sensoriales y emocionales, así como discapacidades múltiples.

En este contexto, las salas sensoriales representan una herramienta clave, ya que ayudan a reducir el estrés, mejorar la concentración y fomentar la regulación emocional.

"El acceso a estos espacios permite que los estudiantes se mantengan enfocados y comprometidos con su aprendizaje", expresó Reynoso, quien destacó además la importancia de garantizar igualdad de oportunidades educativas sin importar el entorno socioeconómico.

Por su parte, el canciller escolar Kamar H. Samuels valoró la inversión al considerar que estos espacios "son esenciales para que los estudiantes puedan regularse, reenfocarse y participar plenamente en el aula".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/14/captura-de-pantalla-2026-04-14-a-las-33757pm-df7a8325.png El presidente del condado de Brooklyn, Antonio Reynoso. (FUENTE EXTERNA.)

Asimismo, la superintendente del Distrito 75, Keisha McCoy, subrayó que los apoyos sensoriales no son un complemento, sino una necesidad fundamental para el desarrollo académico y emocional de los estudiantes.

Las salas sensoriales estarán equipadas con iluminación suave, herramientas interactivas y equipos de movimiento diseñados para ayudar a los estudiantes a procesar los estímulos sensoriales. Estudios han demostrado que estos entornos contribuyen a disminuir los desafíos conductuales y mejorar el rendimiento académico.

Con esta inversión, las autoridades buscan ampliar el acceso a entornos educativos inclusivos y centrados en el estudiante, fortaleciendo así las oportunidades de aprendizaje para niños con necesidades especiales en Brooklyn.