Acusan a joven dominicano de 18 años por asesinato de bebé de siete meses en Brooklyn, NY

El acusado, Matthew Rodríguez, por asesinato de la bebé de siete meses en Brooklyn. ( FUENTE EXTERNA )

Un joven de 18 años enfrenta múltiples cargos, incluido asesinato, por su presunta participación en el tiroteo ocurrido el pasado 1 de abril, que acabó con la vida de una bebé de siete meses en Brooklyn, un caso que ha conmocionado a la comunidad.

El acusado, Matthew Rodríguez, fue presentado ante la corte el martes, un día después del funeral de la pequeña Kaori Patterson-Moore, quien murió tras ser impactada por una bala perdida. Durante su comparecencia, el joven aseguró: “No fue mi culpa, no apreté el gatillo”.

Según las autoridades, Rodríguez conducía la motoneta desde la cual su coacusado, Amuri Greene, de 21 años, habría abierto fuego contra una multitud, causando la muerte de la menor. Ambos enfrentan cargos de asesinato e intento de asesinato.

La investigación indica que, tras el tiroteo, los sospechosos huyeron en el vehículo, pero chocaron mientras transitaban en sentido contrario por una calle de un solo sentido, a pocas cuadras de la escena. Greene fue detenido poco después del incidente, mientras que Rodríguez fue arrestado posteriormente en Pensilvania.

Reacciones de las autoridades

El fiscal de distrito de Brooklyn, Eric González, calificó el hecho como devastador y subrayó la necesidad de abordar la violencia armada. “Cada día surge una nueva teoría sobre por qué sucedió esto, pero en lo que debemos centrarnos es en sacar estas armas de las calles”, expresó.

González adelantó que su oficina anunciará nuevas iniciativas para combatir la violencia entre jóvenes, mientras que se espera que Greene sea formalmente imputado este miércoles.

El caso ha reavivado el debate sobre la seguridad y el acceso a armas de fuego, tras la trágica muerte de una víctima inocente en medio de la violencia urbana.