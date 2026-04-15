Islanders de NY recaudan fondos para exsargento dominicano condenado por matar a hombre con neverita

Una campaña de recaudación de fondos promovida durante un partido de hockey de los New York Islanders para apoyar al exsargento de origen dominicano Erik Durán del Departamento de Policía de Nueva York, condenado por homicidio involuntario, ha generado indignación en la familia de la víctima y cuestionamientos públicos sobre la iniciativa.

Según reportó la Associated Press, el equipo enfrenta preguntas luego de que durante el partido en casa la noche del martes contra los Huracanes de Carolina se proyectara en la pantalla gigante una promoción que instaba a los fanáticos a donar a favor de Erik Durán, quien fue sentenciado la semana pasada a entre tres y nueve años de prisión por causar la muerte de Eric Duprey, de 30 años.

La campaña incluía un código QR para donaciones directas a la defensa legal de Durán, junto con un mensaje del sindicato policial, la Asociación Benéfica de Sargentos, que solicitaba a los aficionados unirse a "la lucha por la justicia".

Según el sindicato, el equipo también anunció que destinaría una cuarta parte de lo recaudado en una rifa 50/50 a esa causa.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/16/islanders-fans-rallied-behind-jailed-125660968-03397fc1.jpg Imagen presentada en el juego de hockey de los Islanders de Nueva York donde invitaban a donar para apoyar al exsargento dominicano Erik Durán. (FUENTE EXTERNA)

Reacciones a la campaña de recaudación

El presidente del sindicato, Vincent Vallelong, indicó —según AP— que la recaudación se organizó después de que alguien del New York Post le informara que los Islanders "querían hacer algo" por Durán.

Un portavoz del equipo declinó ofrecer comentarios, mientras que el periódico envió una consulta por correo electrónico que no obtuvo respuesta, informó AP.

La familia de la víctima expresó su rechazo a la iniciativa. Jon Roberts, abogado de la familia Duprey, declaró que estaban "profundamente preocupados por la decisión de los New York Islanders de alinearse, incluso simbólicamente, con los esfuerzos que parecen apoyar la defensa legal del sargento Duran".

«Esto no fue un acto neutral», continuaba la declaración de Roberts. «Envía un mensaje —intencionado o no— que corre el riesgo de socavar la confianza pública en un proceso legal justo y agrava el dolor de una familia que aún está de luto».

Contexto del incidente

La National Hockey League no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios, según la agencia.

De acuerdo con AP, la muerte de Duprey ocurrió en 2023, cuando Duran y otros agentes realizaban una operación encubierta contra el narcotráfico en el Bronx.

Imágenes de vigilancia mostraron a Durán levantando una nevera portátil de un transeúnte, llena de bebidas y hielo, y arrojándosela a Duprey mientras este intentaba huir en un patinete eléctrico. El impacto provocó que la víctima se estrellara contra un árbol y muriera casi al instante.

La condena del exsargento en febrero generó protestas entre agentes policiales y simpatizantes, quienes argumentaron que la decisión podría desmotivar a los oficiales a cumplir con su deber y afectar la seguridad pública.

Según AP, se trata de la primera vez en al menos dos décadas que un agente del NYPD cumplirá prisión por una muerte ocurrida en acto de servicio, y su abogado ha indicado que apelará la sentencia.

Vallelong afirmó que la oportunidad de recaudar dinero para Duran en un partido profesional "fue algo totalmente inesperado". Fotografías publicadas por el New York Post muestran al dirigente sindical posando con el copropietario de los Islanders, Jon Ledecky, y el ejecutivo periodístico Pat Judge dentro del estadio del equipo en Long Island.

Vallelong también aseguró que "el estadio estalló en aplausos" cuando la imagen de Durán apareció en la pantalla gigante y desestimó las críticas a la campaña.

"Son una organización privada. Pueden hacer lo que quieran", dijo en referencia a los Islanders, comparando la promoción con homenajes militares en eventos deportivos.

El dirigente sindical se negó a revelar el monto total recaudado. Sin embargo, según el sitio web del equipo, la rifa 50/50 generó 44,890 dólares.