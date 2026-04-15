Ola de asaltos en motores mantiene en alerta a residentes de El Bronx

Ola de asaltos en motoneta mantiene en alerta a residentes de El Bronx. ( FUENTE EXTERNA )

Autoridades de la ciudad de Nueva York se mantienen en alerta ante una reciente ola de robos armados cometidos por individuos que se desplazan en motores en El Bronx, lo que ha llevado al New York Police Department (NYPD) a intensificar los operativos y la incautación de estos vehículos ilegales.

Según informaron las autoridades, los delincuentes actúan encapuchados y recorren las calles en busca de víctimas. Una vez las identifican, las amenazan con armas de fuego para despojarlas de sus pertenencias, sin importar edad o género.

El hecho que encendió las alarmas ocurrió el pasado 21 de marzo, cuando se registraron tres asaltos en apenas una hora y media, todos en una misma zona. Entre las víctimas se encontraba una menor de 14 años.

Robos en zonas poco concurridas

Posteriormente, el 8 de abril, los sospechosos repitieron el mismo patrón: ataques rápidos en zonas poco concurridas, alrededor de las 6:00 de la tarde, enfocados principalmente en el robo de joyas.

El caso más reciente se reportó el sábado 11 de abril, elevando a al menos seis los robos con características similares. En este incidente, un hombre fue amenazado con un arma de fuego para obligarlo a entregar una cadena.

A pesar de la violencia de los hechos, las autoridades confirmaron que ninguna de las víctimas ha resultado herida.

Búsqueda de los responsables

El NYPD continúa la búsqueda de los responsables, mientras que imágenes difundidas por la policía muestran a los sospechosos enmascarados circulando por distintas calles del sector.

Las autoridades han solicitado la colaboración de la comunidad para identificar y capturar a los implicados en esta serie de asaltos.