Ola de calor inusual amenaza con romper récords en el este de Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

Una intensa y prolongada ola de calor afecta al este de Estados Unidos y podría romper récords históricos de temperatura en varias ciudades clave como Nueva York, Filadelfia y Washington D. C., en un fenómeno poco común para el mes de abril.

Según los meteorólogos, una masa de aire caliente impulsada por un sistema de alta presión está elevando las temperaturas a niveles cercanos —e incluso superiores— a los registros históricos.

Para este miércoles, se espera que Central Park en Nueva York alcance los 86 °F (30 °C), apenas por debajo del récord de 87 °F establecido en 1941.

En Filadelfia, las temperaturas podrían llegar a los 92 °F (33 °C), mientras que en Washington D. C. se prevé que alcancen los 94 °F (34 °C). Atlanta también experimentará calor significativo, con máximas cercanas a los 88 °F (31 °C).

Consecuencias de la ola de calor

Especialistas señalan que, aunque no es inusual ver días calurosos en abril, la duración de este evento lo hace particularmente atípico. Las altas temperaturas podrían extenderse hasta el fin de semana, aumentando el riesgo para la salud, especialmente en poblaciones vulnerables como niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y mujeres embarazadas.

El fenómeno ocurre tras una serie de tormentas severas que impactaron estados del medio oeste como Kansas, Minnesota y Wisconsin a inicios de la semana, y no se descarta que nuevas tormentas se desarrollen en algunas áreas.

Recomendaciones ante el calor

A pesar de la intensidad del calor, los expertos destacan que los niveles de humedad serán más bajos que en verano, lo que evitará una sensación térmica aún más extrema.

Sin embargo, advierten que el impacto puede ser mayor debido a que las personas aún no se han adaptado a temperaturas tan elevadas en esta época del año.

Las autoridades recuerdan que el calor es una de las principales causas de muertes relacionadas con el clima en el país, por lo que recomiendan tomar precauciones, mantenerse hidratados y evitar la exposición prolongada al sol.

Se espera que la ola de calor comience a ceder a partir del domingo con la llegada de un frente frío, lo que traerá temperaturas más frescas y agradables a inicios de la próxima semana.