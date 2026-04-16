Adriano Espaillat califica de blasfemas las declaraciones de Trump contra el papa León XIV

Adriano Espaillat critica lenguaje "blasfemo" de Trump contra el Papa León XIV. ( FUENTE EXTERNA )

El congresista Adriano Espaillat expresó este jueves su consternación por el lenguaje utilizado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra Papa León XIV, calificándolo como "blasfemo" y profundamente irrespetuoso.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, Espaillat afirmó que las declaraciones del mandatario no solo constituyen una falta de respeto hacia el pontífice, sino también hacia la fe cristiana en su conjunto y los millones de fieles que ven en el papado una fuente de orientación moral y espiritual.

"Esto no solo constituye una falta de respeto hacia Su Santidad, sino también hacia toda la fe cristiana", expresó el legislador en su publicación.

El congresista también cuestionó el tono y el contenido del discurso de Trump en un momento que, a su juicio, exige un liderazgo más empático y conciliador.

Críticas sobre el discurso público y la fe cristiana

En ese sentido, señaló que el mundo atraviesa una etapa en la que se necesita con urgencia una guía "reflexiva, misericordiosa, pacífica y bondadosa", valores que, indicó, no se reflejan en las acciones ni en las palabras de este.

Me siento consternado por el lenguaje y el comportamiento blasfemos que Donald Trump está empleando contra Su Santidad el Papa León XIV. pic.twitter.com/4kEvT4svL4 — Adriano Espaillat (@RepEspaillat) April 15, 2026

Asimismo, Espaillat criticó lo que considera una falta de cualidades fundamentales dentro de la fe cristiana por parte de Trump, asegurando que el mandatario "vuelve a fallar" al no demostrar "ni siquiera una pizca de humildad, gracia y compasión", principios que, según destacó, deberían guiar la conducta de quienes profesan dicha religión.

Las declaraciones del legislador se suman a una serie de reacciones en el ámbito político y social frente al tono del discurso público en Estados Unidos, especialmente en temas que involucran figuras religiosas y valores de fe, en medio de un clima de creciente polarización.