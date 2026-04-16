Dominicana Analilia Mejía gana elección especial al Congreso por Nueva Jersey

La dirigente de origen dominicano Analilia Mejía resultó ganadora la noche de este jueves en la elección especial para la Cámara de Representantes de Estados Unidos por el Distrito 11 de Nueva Jersey, convirtiéndose en la nueva representante tras imponerse con amplia ventaja sobre sus rivales republicanos.

De acuerdo con los resultados, Mejía, del Partido Demócrata, se alzó con la victoria con 41,881 votos, equivalentes al 69.6 % frente a los 17,985 votos (29.9 %) del republicano Joe Hathaway, mientras que el candidato independiente Alan Bond, obtuvo 298 votos (0.5 %).

Mejía, reconocida líder comunitaria y activista política, alcanza así un importante hito para la comunidad latina y dominicana en Estados Unidos, al conquistar un escaño en el Congreso en representación de uno de los distritos más relevantes del estado.

La nueva miembro en el Cámara de Representantes de Estados Unidos es de raíces colombianas y dominicanas, nacida y criada en Nueva Jersey, y centró su campaña en la representación de la clase trabajadora y la defensa de una democracia más equitativa. Su padre es dominicano y su madre de Colombia.

Los votantes del Distrito 11 acudieron a las urnas para elegir a un nuevo representante que complete el mandato vacante que anteriormente ocupaba la demócrata Mikie Sherrill, quien dejó el puesto tras resultar ganadora como gobernadora de Nueva Jersey.

La elección especial se llevó a cabo tras una primaria celebrada a inicios de febrero, en un proceso que atrajo la atención por el creciente peso del voto latino en Nueva Jersey y la consolidación de liderazgos de origen hispano en la política estadounidense.

Con este triunfo, Mejía se suma al grupo de dominicanos que continúan alcanzando posiciones electivas en Estados Unidos, fortaleciendo la representación política de la diáspora dominicana en escenarios de alto nivel.

Trayectoria política

Comenzó su vida política como líder sindical del Working Families Party a nivel estatal.

En 2020, fungió como directora política de la campaña presidencial de Bernie Sanders.

Durante la Administración del expresidente Joe Biden fue subdirectora de la Oficina de Mujeres del Departamento de Trabajo.

De acuerdo a su página Mejía busca:

Responsabilizar a Trump y a sus aliados" por su corrupción con todo el poder e influencia que tenemos — porque nadie está por encima de la ley".

Impuestos a los multimillonarios y grandes corporaciones para que desmasifiquen la economía y financien lo que realmente importa para las comunidades.

Garantizar una sanidad y cuidado infantil universales para que las familias se mantengan sanas y puedan cuidar de sus hijos sin endeudarse.

Construir un sistema de transporte de clase mundial y arreglar la infraestructura deteriorada para que todos puedan pasar más tiempo con sus familias "en lugar de desplazarnos".