Dominicana Analilia Mejía promete "luchar todos los días" por su comunidad de Nueva Jersey

La colombo-dominicana Analilia Mejía, ganadora de un escaño en el Congreso de los Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

La colombo-dominicana Analilia Mejía, de 48 años de edad, que se alzó la noche de este jueves como ganadora de la elección especial celebrada en el Distrito 11 de Nueva Jersey para ocupar el escaño en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, se comprometió a defender a las familias trabajadoras y fortalecer la democracia.

En su discurso en Montclair ante una multitud entusiasta de simpatizantes, Mejía dio las gracias a los votantes, voluntarios y organizaciones que respaldaron su candidatura, destacando el papel de la comunidad en su triunfo.

La elección especial fue convocada para llenar la vacante dejada por Mikie Sherrill, quien asumió la gobernación de Nueva Jersey, lo que abrió la contienda por uno de los escaños federales del estado.

"Mis amigos, mi familia, ante todo, ¡gracias! Gracias a todos los que emitieron sus votos por un nuevo miembro del Congreso que no se vende, que no se deja mandar", expresó la demócrata ante sus simpatizantes.

Compromiso con las familias trabajadoras

La congresista electa resaltó que su historia personal refleja el esfuerzo de miles de familias inmigrantes, al recordar sus raíces latinoamericanas y su origen en un hogar trabajador.

"La hija de un obrero dominicano y una costurera colombiana, que creció preguntándose qué podía ser en este mundo siendo una niña de clase trabajadora, viendo a sus padres luchar", declaró la nueva congresista sobre su origen.

Mejía también enfatizó que su victoria fue posible gracias al trabajo colectivo y al respaldo comunitario, subrayando que ningún logro se alcanza de manera individual.

"Nadie llega solo. Nadie. Yo estoy aquí gracias a todos ustedes", afirmó.

Prioridades legislativas

En su intervención, la nueva representante reiteró que sus prioridades legislativas estarán enfocadas en temas sociales y económicos que impactan directamente a las familias trabajadoras, incluyendo el acceso a servicios de salud, educación y mejores salarios.

"No es radical decir que en la nación más rica del mundo debemos hacer más para proteger la salud de nuestra gente", sostuvo, al rechazar las críticas que calificaban sus propuestas como extremas.

Asimismo, aseguró que luchará por los derechos de los trabajadores y por condiciones económicas más justas, señalando que las familias de clase media y trabajadora no deben quedarse rezagadas en medio de las desigualdades económicas.

Mejía también hizo un llamado a la unidad y al compromiso cívico, afirmando que el trabajo conjunto de la ciudadanía es fundamental para fortalecer la democracia.

"Las manos abiertas pueden cambiar el mundo... la gente unida tiene un poder enorme, y nosotros lo demostramos", dijo.