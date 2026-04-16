La religión cobra relevancia entre jóvenes en Estados Unidos, revela encuesta de Gallup

Jóvenes en una misa en la Catedral de San Patricio en Nueva York. ( SHUTTERSTOCK )

Una nueva encuesta de la Gallup revela que un número creciente de jóvenes en Estados Unidos considera que la religión es "muy importante" en sus vidas, marcando un cambio significativo en las tendencias recientes.

Según los datos más recientes, el 42 % de los hombres entre 18 y 29 años afirmó que la religión tiene un papel central en su vida, un aumento notable frente al 28 % registrado en el período 2022-2023. Este repunte sugiere un renovado interés de los jóvenes por la fe, en un contexto donde durante años se había observado un descenso en la religiosidad.

Aunque entre las mujeres jóvenes el porcentaje se mantiene en torno al 30 %, el dato general refleja que la religión continúa siendo un elemento relevante para una parte importante de la población joven en el país.

Aumento de la religiosidad entre jóvenes

El informe también destaca que este fenómeno se concentra principalmente en menores de 30 años, mientras que entre los adultos de mayor edad las tendencias se mantienen más estables.

Expertos señalan que este resurgimiento podría estar vinculado a la búsqueda de sentido, pertenencia y estabilidad en medio de un entorno social marcado por la incertidumbre, la polarización y los desafíos de salud mental.

Asimismo, el estudio indica que el aumento en la religiosidad se observa con mayor fuerza entre jóvenes vinculados al Partido Republicano, donde también ha crecido la asistencia a servicios religiosos en los últimos años.

Implicaciones a largo plazo

Para analistas, este cambio podría tener implicaciones a largo plazo en la sociedad estadounidense, especialmente en la forma en que las nuevas generaciones construyen su identidad y valores.

Además, otros sondeos como los del Pew Research Center reflejan que los jóvenes mantienen posturas más firmes en temas morales en comparación con las jóvenes, lo que también influye en su relación con la religión.

En conjunto, los hallazgos apuntan a que el declive de la religiosidad en Estados Unidos podría estar desacelerándose, al menos entre los más jóvenes, consolidando a la fe como un componente todavía relevante en la vida de una nueva generación.