×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
adolescente acusado de asesinato
adolescente acusado de asesinato

Adolescente de 14 años es acusado de matar a su madre tras discusión por una tablet

El juicio está programado para agosto, mientras se revelan detalles sobre el conflicto que llevó al trágico desenlace

    Expandir imagen
    Adolescente de 14 años es acusado de matar a su madre tras discusión por una tablet
    Imagen de los vehículos de la policía de Wyoming, donde ocurrió el hecho. (SHUTTERSTOCK)

    Un adolescente de 14 años fue acusado de asesinar a su madre en un hecho ocurrido en marzo dentro de la vivienda familiar en el estado de Wyoming, Estados Unidos, según documentos judiciales citados por medios locales.

    El menor, identificado como Havoc Leone, enfrenta cargos de asesinato y permanece detenido con una fianza fijada en 500,000 dólares. Debido a su edad, no es elegible para la pena de muerte.

    La víctima, Theresa McIntosh, resultó herida de bala dentro de la casa y fue trasladada en avión a un hospital, donde posteriormente falleció.

    Detalles del incidente

    De acuerdo con la declaración jurada del caso, el incidente se produjo tras una discusión relacionada con una tablet. Las autoridades señalan que el adolescente habría tomado un arma de fuego que pertenecía a su madre, la cual estaba guardada en el vehículo familiar, y la mantuvo oculta en su habitación durante varios días antes del hecho.

    • Según los investigadores, el disparo ocurrió en el dormitorio del menor. El padre del adolescente llamó al 911 tras el incidente.

    Versiones contradictorias

    En entrevistas con la policía, el menor ofreció versiones distintas sobre lo ocurrido. Inicialmente indicó que el arma "se disparó sola", aunque posteriormente admitió haber tomado el arma con anterioridad. Las autoridades también señalaron que el adolescente mencionó haber tenido pensamientos previos de hacer daño a su madre.

    RELACIONADAS

    La defensa argumentó en audiencia que el menor creció en un entorno familiar complicado y que existían conflictos previos con la víctima. Además, planteó la posibilidad de que el disparo haya sido accidental durante un forcejeo.

    Un juez rechazó una solicitud para reducir la fianza, al considerar la gravedad de los cargos. El adolescente se declaró no culpable durante su comparecencia inicial.

    El inicio del juicio está previsto para el 10 de agosto.

    TEMAS -

      El sitio informativo de la comunidad dominicana global.