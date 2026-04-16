Adolescente de 14 años es acusado de matar a su madre tras discusión por una tablet

Imagen de los vehículos de la policía de Wyoming, donde ocurrió el hecho. ( SHUTTERSTOCK )

Un adolescente de 14 años fue acusado de asesinar a su madre en un hecho ocurrido en marzo dentro de la vivienda familiar en el estado de Wyoming, Estados Unidos, según documentos judiciales citados por medios locales.

El menor, identificado como Havoc Leone, enfrenta cargos de asesinato y permanece detenido con una fianza fijada en 500,000 dólares. Debido a su edad, no es elegible para la pena de muerte.

La víctima, Theresa McIntosh, resultó herida de bala dentro de la casa y fue trasladada en avión a un hospital, donde posteriormente falleció.

Detalles del incidente

De acuerdo con la declaración jurada del caso, el incidente se produjo tras una discusión relacionada con una tablet. Las autoridades señalan que el adolescente habría tomado un arma de fuego que pertenecía a su madre, la cual estaba guardada en el vehículo familiar, y la mantuvo oculta en su habitación durante varios días antes del hecho.

Según los investigadores, el disparo ocurrió en el dormitorio del menor. El padre del adolescente llamó al 911 tras el incidente.

Versiones contradictorias

En entrevistas con la policía, el menor ofreció versiones distintas sobre lo ocurrido. Inicialmente indicó que el arma "se disparó sola", aunque posteriormente admitió haber tomado el arma con anterioridad. Las autoridades también señalaron que el adolescente mencionó haber tenido pensamientos previos de hacer daño a su madre.

La defensa argumentó en audiencia que el menor creció en un entorno familiar complicado y que existían conflictos previos con la víctima. Además, planteó la posibilidad de que el disparo haya sido accidental durante un forcejeo.

Un juez rechazó una solicitud para reducir la fianza, al considerar la gravedad de los cargos. El adolescente se declaró no culpable durante su comparecencia inicial.

El inicio del juicio está previsto para el 10 de agosto.