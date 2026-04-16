Una multitud de porteros, conserjes, superintendentes y trabajadores de mantenimiento de edificios residenciales en Nueva York votaron el miércoles para autorizar una huelga, en vísperas del vencimiento de su contrato laboral, previsto para el próximo lunes. De no alcanzarse un acuerdo, el paro podría comenzar de inmediato.

Más de 34,000 empleados forman parte del sindicato Service Employees International Union (SEIU), Local 32BJ, que celebró una concentración en el Upper East Side durante la tarde.

A la manifestación asistieron el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, y la presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin, quienes expresaron su respaldo a los trabajadores. Mamdani señaló que muchos de ellos "mantienen apartamentos multimillonarios" mientras enfrentan dificultades para pagar el alquiler.

Menin, por su parte, afirmó: "Estamos con ustedes. Queremos asegurarnos de que reciban el salario, la atención médica y la dignidad que merecen".

Puntos de fricción en la negociación

Los dirigentes sindicales reclaman aumentos salariales, mayor protección en materia de salud y mejores beneficios de jubilación para los trabajadores del sector en toda la ciudad. Argumentan que las condiciones actuales deben ajustarse al incremento del costo de vida.

El sindicato identifica como principales obstáculos en la negociación con la Junta Asesora de Bienes Raíces (Realty Advisory Board, RAB) la posible transferencia de parte de los costos del seguro médico a los empleados, la creación de una nueva categoría laboral —denominada "Tier II"— con salarios más bajos para contrataciones posteriores al 20 de abril de 2026, y la ampliación del uso de trabajadores temporales.

"El objetivo es que nuestros miembros estén preparados para ir a la huelga si no se alcanza un acuerdo antes del 20 de abril", señaló el presidente del sindicato, Manny Pastreich, durante la concentración.

Presiones en el sector inmobiliario

Algunos trabajadores recordaron su labor durante crisis recientes. "Trabajé durante el 11 de septiembre, durante la COVID-19 y durante el huracán Sandy. Ahora los más ricos quieren recortar nuestra atención médica y nuestra jubilación", afirmó uno de los afiliados.

Desde la RAB, su presidente Howard Rothschild advirtió que la industria inmobiliaria residencial de Nueva York enfrenta "presiones crecientes", entre ellas la posibilidad de años sin aumentos en los alquileres regulados, una alta carga regulatoria y el incremento de los costos operativos.

A su juicio, sin ajustes significativos, "la sostenibilidad a largo plazo del sector y su fuerza laboral está en riesgo".

De concretarse la huelga, cerca de 1.5 millones de residentes de la ciudad podrían verse afectados.

La última paralización de gran escala en el sector tuvo lugar en 1991, cuando durante 12 días se interrumpieron servicios y se acumularon residuos en las aceras debido a que trabajadores de saneamiento privado se negaron a cruzar los piquetes.