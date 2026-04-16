Asalto a punta de cuchillo en estación del metro de Nueva York genera preocupación por seguridad. ( FUENTE EXTERNA )

La seguridad en el transporte público de Nueva York vuelve a estar en el centro del debate tras el robo a una adolescente de 17 años en la estación de la calle 176 en El Bronx, ocurrido la mañana del martes.

De acuerdo con las autoridades, el hecho se registró alrededor de las 8:30 a.m. en la plataforma de la línea 4, cuando un hombre, descrito como de unos 50 años y aproximadamente seis pies de altura, abordó a la joven armado con un cuchillo y le arrebató una cadena de oro valorada en 2,800 dólares.

Tras cometer el asalto, el sospechoso huyó del lugar. Según la descripción policial, vestía pantalones negros y un chaleco negro con un parche verde en el lado derecho y uno blanco en el izquierdo.

Voz de la comunidad ante el incidente

El incidente ha generado inquietud entre los usuarios del sistema de transporte, especialmente por haber ocurrido a plena luz del día. Residentes de la zona señalaron la falta de presencia policial en la estación y expresaron temor ante la posibilidad de hechos más graves.

"Es un incidente serio, en pleno día. Niños camino a la escuela... pudo haber terminado en algo fatal", un pasajero identificado como Derrick Anderson comentó a News12.

Datos del sistema CompStat del Departamento de Policía de Nueva York reflejan un aumento en los delitos en el transporte, que han pasado de 79 incidentes registrados en este mismo período en 2025 a 109 en lo que va de este año. Estas cifras incluyen ataques tanto en el metro como en autobuses.

Hasta el momento, las autoridades informaron que no se han realizado arrestos y el caso continúa bajo investigación.