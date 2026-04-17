Condenan a tres cadenas perpetuas a hombre que mató a familia dominicana en Pensilvania

La familia de dominicanos hallada muerta en Pensilvania. ( FUENTE EXTERNA )

José Rodríguez, de 61 años, el hombre acusado de asesinar en septiembre a una familia de dominicanos en Reading, Pensilvania, fue condenado a tres cadenas perpetuas luego de aceptar un acuerdo de culpabilidad.

De acuerdo con Telemundo, Rodríguez admitió el pasado martes delante del juez Benjamin Nevius que la noche del 12 de septiembre recogió a Geraldina Peguero Mancebo y a su hijo de un año, Jayden Peguero, y condujo hasta el área de East Huller Lane, en Ontelaunee Township, condado de Berks en Reading.

Allí, según documentos judiciales, el acusado disparó contra la mujer y ahogó al menor en una charca cercana dentro de una zona boscosa donde se encontraban.

Más tarde, esa misma noche, Rodríguez disparó mortalmente contra el esposo de la víctima, Junior Cabrera Colón, en una vivienda ubicada en la cuadra 1500 de Pear Street.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/18/jrgz1-7035a432-cab3ccec.jpg Imagen de José Rodríguez, acusado por la muerte deJunior Cabrera Colón. (FUENTE EXTERNA)

Las autoridades determinaron que los tres homicidios fueron premeditados y se ejecutaron "con malicia".

Según la investigación, Rodríguez actuó luego de que la mujer se negara a dejar a su esposo para estar con él.

Cronología de los hechos

El 12 de septiembre, alrededor de las 8:30 de la noche, Rodríguez recogió a Peguero Mancebo y a su hijo en la cuadra 100 de North 5th Street en Reading.

El informe detalla que el asesino los llevó a la zona de East Huller Lane, en Ontelaunee, donde disparó a la mujer por la espalda y luego arrojó al bebé a un lago cercano.

Un día después, el 13 de septiembre, Rodríguez tuvo un altercado con Cabrera Colón en la cuadra 1500 de la calle Pear en Reading y lo mató de un disparo en la cabeza. Ese mismo día, la policía encontró el cadáver en una zona boscosa cercana a Baer Park.

Rodríguez fue detenido el 18 de septiembre, luego de que un video de vigilancia ubicara su vehículo en el área donde se halló el cuerpo de Cabrera Colón. En un primer interrogatorio, confesó haberlo asesinado, alegando defensa propia, lo que aún no ha sido confirmado por los investigadores.

El 19 de septiembre, la policía encontró el cuerpo de Peguero Mancebo en Ontelaunee, y al día siguiente hallaron a su hijo a unos 150 metros de distancia, parcialmente sumergido en lodo y agua. El bebé fue declarado muerto en el lugar.