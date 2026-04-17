Exsargento de la policía de NY queda en libertad bajo fianza mientras apela condena de homicidio

El sargento Erik Durán, de 38 años, durante la audiencia del 6 de febrero de 2026 en la que fue declarado culpable por la muerte de Eric Duprey en 2023. ( FUENTE EXTERNA )

Un exsargento del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) fue liberado bajo fianza mientras continúa apelando su condena por homicidio involuntario, tras arrojar una nevera portátil contra un sospechoso que huía y que murió tras el impacto.

De acuerdo con AP, un juez de un tribunal estatal de apelaciones determinó el viernes que Erik Durán podrá permanecer en libertad mientras avanza el proceso judicial relacionado con la muerte de Eric Duprey, de 30 años, ocurrida en 2023.

La decisión se produjo apenas una semana después de que un juez de primera instancia condenara a Durán a cumplir entre tres y nueve años de prisión y ordenara su ingreso inmediato en la cárcel.

La jueza Saliann Scarpulla, de la División de Apelaciones de nivel intermedio, ordenó la liberación del exsargento bajo una fianza de 300,000 dólares en efectivo o mediante garantía, además de exigir que entregue su pasaporte a sus abogados hasta que concluya el proceso de apelación.

"Esta es una gran victoria para Erik y su familia, y para los agentes del orden de todo el país", dijo Vincent Vallelong, presidente del sindicato de Duran, la Asociación de Sargentos.

Sin embargo, la decisión provocó malestar en la familia de la víctima. Jon Roberts, abogado de los familiares de Duprey, expresó que estaban "profundamente decepcionados" por el fallo judicial.

"Si bien respetamos el proceso de apelación, este resultado reabre heridas dolorosas para una familia que ya ha sufrido una pérdida inmensa", dijo Roberts. "Nuestro objetivo sigue siendo exigir responsabilidades y garantizar que la gravedad de lo ocurrido nunca se minimice", añadió.

El exsargento, de 38 años, casado y padre de tres hijos, se convirtió en el primer exoficial del NYPD sentenciado a prisión por una muerte ocurrida en acto de servicio en al menos dos décadas.

La agencia explicó que la solicitud de libertad bajo fianza fue presentada por su abogado, Arthur Aidala, luego de que el juez que dictó la sentencia, Guy Mitchell, se negara inicialmente a concederla. Durante la última semana, Duran permaneció detenido en el complejo penitenciario de Rikers Island.

¿Cómo ocurrió la muerte de Eric Duprey?

El abogado Aidala sostuvo que la decisión del tribunal de apelaciones demuestra que existen "cuestiones de apelación legítimas en el caso del sargento Durán" y que "no existe riesgo de fuga ni representa un peligro para la comunidad", según declaraciones recogidas por AP.

El caso se remonta al 23 de agosto de 2023, cuando Durán participaba en una operación encubierta contra el narcotráfico en el Bronx. Según AP, la policía indicó que Duprey vendió drogas a un agente encubierto y luego intentó huir en un scooter motorizado.

Reacciones y apoyo al exsargento Erik Durán

Durante el juicio, Duran declaró que lanzó la nevera portátil llena de hielo y bebidas con la intención de proteger a otros agentes. El objeto impactó a Duprey, quien perdió el control del vehículo, chocó contra un árbol y cayó al pavimento. La víctima no llevaba casco y sufrió lesiones craneales mortales, detalló AP.

El caso ha generado reacciones encontradas entre sectores policiales y activistas. Según algunos manifestantes, han calificado al exsargento como el "asesino frío", mientras que otros agentes consideran que su encarcelamiento envía el mensaje de que los policías pueden perder su libertad por decisiones tomadas en segundos durante operativos.

En medio de la controversia, el pasado martes el equipo de hockey New York Islanders proyectó un mensaje en la pantalla gigante de su estadio en Long Island, instando a los fanáticos a donar al fondo de defensa legal de Duran mediante un código QR.

Vallelong explicó que la iniciativa surgió después de que alguien del periódico New York Post le informara que los Islanders "querían hacer algo" por Durán. El equipo también anunció que destinaría el 25 % de lo recaudado en una rifa 50/50 para apoyar su defensa legal, según el sindicato.

Por su parte, Roberts reiteró que la familia de Duprey estaba "profundamente preocupada" por la participación del equipo deportivo en la recaudación de fondos.

"No se trató de un acto neutral", dijo Roberts. "Envía un mensaje —intencionado o no— que corre el riesgo de socavar la confianza pública en un proceso legal justo y agrava el dolor de una familia que aún está de luto", concluyó.