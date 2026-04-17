Ex vicegobernador de Virginia mata a su esposa y luego se suicida en medio de proceso de divorcio

El ex vicegobernador de Virginia, Justin Fairfax, murió tras dispararse luego de asesinar a su esposa, Cerina Fairfax. ( FUENTE EXTERNA. )

El ex vicegobernador de Virginia, Justin Fairfax, murió tras dispararse luego de asesinar a su esposa, Cerina Fairfax, dentro de su vivienda en la ciudad de Annandale, en un caso que ha conmocionado a la comunidad local, según informaron las autoridades.

El jefe de la policía del condado de Fairfax, Kevin Davis, explicó que el hecho ocurrió la madrugada del jueves. Los agentes acudieron a la residencia tras una llamada al 911 realizada por uno de los hijos adolescentes de la pareja, quien también se encontraba en la casa junto a su hermano al momento del tiroteo.

Detalles confirmados del incidente en Annandale

De acuerdo con la investigación preliminar, el incidente se originó en medio de una disputa doméstica relacionada con un proceso de divorcio "complicado y conflictivo". Cerina Fairfax había presentado la demanda de divorcio en julio de 2025, y el caso seguía en curso.

Las autoridades indicaron que Fairfax habría disparado varias veces contra su esposa en el sótano de la vivienda. Posteriormente, subió al dormitorio principal, donde se quitó la vida con la misma arma de fuego. La pareja, aunque separada, continuaba viviendo en la misma casa en habitaciones distintas.

El audio de la llamada de emergencia revela la desesperación del momento. Inicialmente, el menor informó que su madre estaba en el suelo, sangrando, mientras la policía se movilizaba para localizar al sospechoso. Minutos después, los agentes hallaron a Fairfax con una herida de bala autoinfligida. Así lo describe CNN en Español.

"Es muy trágico para los hijos perder a ambos padres, y aún más que estuvieran dentro de la casa cuando ocurrió", expresó Davis, quien señaló que los adolescentes quedaron bajo el cuidado de familiares y reciben apoyo de servicios para víctimas.

Fairfax, quien ocupó la vicegobernación entre 2018 y 2022 durante la administración de Ralph Northam, tuvo una trayectoria política marcada por controversias. En 2019 enfrentó denuncias de agresión sexual por parte de dos mujeres, acusaciones que negó en reiteradas ocasiones.

Tras dejar el cargo, retomó su carrera como abogado. En años recientes, también enfrentó dificultades financieras, incluyendo demandas por deudas de parte de entidades bancarias.

El caso ha generado conmoción en Virginia, donde autoridades y residentes lamentan lo ocurrido. "Es una situación muy triste para esta comunidad", afirmó Davis. "Muchos están en shock".