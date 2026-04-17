ICE arresta a dos dominicanos tras investigaciones por drogas en Filadelfia

Composición de fotos de Armando José Santos Domínguez y Ángel Hernández Frías detenidos por el ICE en Filadelfia. ( FUENTE EXTERNA )

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) informó que arrestó a dos inmigrantes dominicanos en Filadelfia, en distintos operativos pero relacionados al narcotráfico.

Los arrestos fueron identificados como Armando José Santos Domínguez y Ángel Hernández Frías, quienes fueron arrestado el pasado martes y miércoles, respectivamente.

De acuerdo con a agencia estadounidense, las órdenes de detención de estos dos dominicanos fueron ignoradas por el Gobierno de Filadelfia, aunque ahora se encuentran bajo la custodia de la agencia.

En el caso de Santos Domínguez, la agencia lo describió como un “delincuente inmigrante ilegal de la República Dominicana”, el cual fue arrestado durante una orden de allanamiento vinculada a una investigación de narcotráfico que se encuentra en curso.

Detalles sobre los arrestos y antecedentes

“14 de abril: @EROPhiladelphia Armando José Santos Domínguez, un delincuente inmigrante ilegal de la República Dominicana, fue arrestado durante la ejecución de una orden de allanamiento relacionada con una investigación de narcotráfico en curso. La orden de detención del ICE fue ignorada por @GobiernoDeFiladelfia ¡Ahora bajo custodia de ICE!”, posteó el ICE en X.

Mientras que, en el caso de Hernández Frías, también identificado como un inmigrante indocumentado, fue detenido por haber sido detenido previamente con múltiples cargos relacionados con drogas.

ICE indicó que Hernández Frías fue arrestado tras enfrentar “numerosos cargos de narcotráfico, incluyendo posesión con intención de inyectarse (heroína/fentanilo)”.

April 15: @EROPhiladelphia arrested Angel Hernandez Frias, a criminal illegal alien from the Dominican Republic after he was arrested for numerous drug charges including PWID (Heroin/Fentanyl). ICE detainer ignored by @PhiladelphiaGov. Now in ICE custody! pic.twitter.com/96PIxbvAM2 — ERO Philadelphia (@EROPhiladelphia) April 17, 2026

Las declaraciones fueron difundidas por ICE a través de su cuenta oficial en X, donde la institución suele publicar actualizaciones sobre operativos migratorios y arrestos relacionados con investigaciones federales.